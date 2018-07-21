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Walt Disney Studios уволила режиссёра фильма «Стражи галактики»
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Walt Disney Studios уволила режиссёра фильма «Стражи галактики» 

RT на русском 14 часов назад
Американская киностудия Walt Disney Studios уволила режиссёра Джеймса Ганна, снявшего обе части фильма о супергероях «Стражи галактики». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что третью часть картины будет снимать другой режиссёр.
По данным издания, причиной увольнения Ганна стало то, что в его аккаунте в социальной сети Twitter были обнаружены записи 2008-2009 годов, в которых он иронизирует на темы насилия и педофилии.
По словам представителя студии, действия режиссёра «нельзя оправдать».
В свою очередь Ганн заявил, что извинился за «шутки, которые могли задеть чьи-либо чувства».
В заключение он добавил, что настоящее время «не позволяет себе» высказывания подобного рода.
Ранее сообщалось, что член съёмочной группы фильма «Город лжи» Грег Брукс подал в суд на американского актёра Джонни Деппа из-за избиения.
RT на русском: последние новости
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