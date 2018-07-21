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На Comic-Con показали дебютный трейлер сиквела «Неуязвимого» и «Сплита»
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На Comic-Con показали дебютный трейлер сиквела «Неуязвимого» и «Сплита» 

Игромания.ру 13 часов назад
Фото: Игромания.ру
На Comic-Con в Сан-Диего состоялась мировая премьера дебютного трейлера «Гласса» — одновременного продолжения сразу двух фильмов: «Неуязвимого» (2000) с Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном и «Сплита» (2017) с Джеймсом МакЭвоем.
В третьем фильме своеобразной киновселенной постановщик и сценарист М. Найт Шьямалан планирует объединить две предыдущие истории воедино. В трейлере зрителей через призму психиатра знакомят с тремя главными героями, пытаясь убедить, что вся троица выдумала себе сверхчеловеческие способности. Но это не так.
Премьеры ленты в России состоится одновременно с остальным миром — 17 января 2019 года.
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