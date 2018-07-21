Почему съемки в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре» стали для артистов роковыми

Культовые фильмы, снятые Тимуром Бекмамбетовым, почти сразу после выхода на экраны стали обрастать мистическими легендами. Впрочем, многое из того, о чем рассказывали, было вовсе не легендами, а чистой правдой. «Ночной дозор» стал популярнее, чем голливудские блокбастеры «Ночной дозор» вышел на экраны в 2004 году. Этот громкий российский блокбастер стал первым после «Брата» (2000 г.) фильмом, вызвавшим огромный интерес и сделавшим потрясающие сборы. Кинокритики в один голос утверждают, что именно с этого фильма началось настоящее возрождение отечественного кинематографа, зритель вновь ощутил интерес к русскому кино.

На территории государств СНГ «Ночной дозор» обогнал по кассовым сборам таких монстров, как «Властелин колец», «Король Артур» и «Троя», огромной популярностью наша картина пользовалась и на Западе — за рубежом «Ночной дозор» собрал даже больше выручки, чем на родине. С нечистью шутки плохи… Как известно, речь в книге Сергея Лукьяненко , а за ней — и в фильме «Ночной дозор», идет о борьбе светлых сил с темными. Еще на начальном этапе проекта среди киношников поползли слухи: лучше бы не браться за эту тему, ни к чему хорошему заигрывания с нечистью не приведут. Однако режиссер не стал прислушиваться к подобным советам и с жаром принялся за работу. И тут началось…

Мария Порошина серьезно вывихнула ногу на съемках. Актриса, сыгравшая к тому времени во многих фильмах, говорила, что впервые получила травму на съемочной площадке.

Мария Порошина в фильме «Ночной дозор»

Алексей Маклаков потерял мать — несчастье случилось, когда женщина находилась дома одна, ее настиг инсульт, и она не оправилась. А вскоре и сам артист пережил микроинфаркт.

Алексей Маклаков в фильме «Ночной дозор»

У Алексея Кублицкого, одного из продюсеров фильма, во время съемок умер отец.

Константин Хабенский тоже потерял отца, однако, в отличие от большинства своих коллег, никогда не считал, что эта трагедия как-то связана со съемками в мистическом фильме.

Константин Хабенский в фильме «Ночной дозор»

Римма Маркова , известная российская актриса, рассказывала потом: она даже толком не понимала, что играет ведьму: прочитав небольшой кусочек сценария, в котором ее задействовали, она решила, что ее героиня — обыкновенная аферистка.

Лишь после того, как Маркова оказалась в больнице с тяжелой формой пневмонии и некоторое время боролась за жизнь, она узнала, что до нее на роль колдуньи приглашали Лию Ахеджакову и других актрис, но все они отказались играть нечистую силу. Римма Васильевна признавалась журналистам: если бы знала заранее — не согласилась бы сниматься! Через 11 лет после съемок в «Ночном дозоре» Римма Маркова умерла от рака.

Римма Маркова в фильме «Ночной дозор»

Валерий Золотухин сыграл вампира. Артиста не стало через 8 лет после выхода фильма на экраны. Однако сам Золотухин никогда не отличался суеверными страхами. Главное — веровать в Бога, говорил он, а роли всякой нечисти — что ж, их тоже надо кому-то играть, такая профессия у артиста. А чтобы избавиться от страха, можно попросить благословения у батюшки.

Валерий Золотухин в фильме «Ночной дозор»

Актриса Анна Дубровская , исполнившая роль ведьмы, во время съемок вдруг почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура — градусник показывал больше 41 градуса! Никогда прежде такого с ней не происходило. И вообще, по признанию актрисы, весь период съемок ей было не по себе, на душе было неспокойно, поэтому она наотрез отказалась участвовать во втором фильме этой серии — «Дневной дозор», хотя Тимур Бекмамбетов ее уговаривал.

Юрий Айзеншпис — музыкальный продюсер — исполнил в «Ночном дозоре» роль темного мага. Продолжил он свою работу и во втором фильме — но еще до окончания съемок «Дневного дозора» внезапно умер. Диагноз, который поставили врачи, — сердечная недостаточность.

Николай Олялин выступил в «Ночном дозоре» в роли Инквизитора. Он долго думал и сомневался, прежде чем согласиться на эту работу. В результате в процессе съемок у артиста начались серьезные проблемы с сердцем. Он настолько плохо себя чувствовал, что даже не поехал на премьеру фильма. А через 4 года умер от сердечного приступа.

Жанна Фриске вскоре после съемок едва не утонула, купаясь в море, — то есть ситуация почти точно повторила сюжет, ее героиня — ведьма — тоже чудом спаслась, плывя по морю. И все же спустя 11 лет судьба настигла Жанну — она скончалась от рака.

Жанна Фриске в фильме «Ночной дозор»