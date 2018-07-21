Обзор фильма «Клуб миллиардеров». Подделка, которую вы не заслуживаете

Обзор фильма «Клуб миллиардеров». Подделка, которую вы не заслуживаетеПять лет назад мы увидели шедевр гениального Мартина Скорсезе фильм «Волк с Уолл-Стрит» с талантливым Лео ДиКаприо. Драматичный, смешной, пошлый, поучительный.

С сумасшедшей энергетикой, захватывающим интригующим сюжетом, шикарными тонкими диалогами и врезающимися в память сценами. Будь то, выступления перед публикой ДиКаприо, выход в неглиже Марго Робби или пьяным наркотическим угаром в самолёте. Помните?

На этой неделе в российский прокат вышел биографический триллер «Клуб миллиардеров», трейлер которого обещал все вышеперечисленное. Но ничего подобного в фильме нет. Рассказываем, как так получилось.

Невнятный сценарий, который мы уже «читали»

Самая главная проблема «Клуба миллиардеров» — сценарий. Создалось ощущение, что авторы не смогли определиться с жанром собственного фильма. Им явно хотелось повторить успех «Волка», но они не смогли разобраться за счёт чего творение Скорсезе заслуженно получил 5 номинаций на премию Оскар.

В попытках сделать коктейль из острой социальной поучительной драмы, сочных сюжетных поворотов и щепотки безумного отдыха молодых и богатых, сценаристы сварили безвкусное клишированное пойло.

Знакомая до зевоты история неудачника, который «смог несмотря не на что», сумбурность событий, крайне невразумительные финансовые махинации и всякое отсутствие стройности сюжетной линии вызывают неприятное удивление и вопросы-вопросы-вопросы.

Цитата из фильма:

В фильме важные моменты «гениальных» планов калифорнийских «Мавроди» показаны очень скомкано и даже немного карикатурно. На протяжение всего сеанса зрителя будет не покидать стойкое ощущение, что он все это много раз видел.

Любовная линия в фильме вообще выглядит лишней. Если ее вычеркнуть в повествовании вообще ничего не изменится. Имя главного женского персонажа ты забываешь еще до финальных титров. Нельзя же делать все так топорно?

Хронометраж «Волка с Уолл-Стрит» почти три часа. Ты смотришь фильм и впитываешь этот поток нескончаемой энергии. «Миллиардеры» на 80 минут короче, но в какой-то момент ты начинаешь посматривать на часы. Долго ещё?

Бессмысленная серьёзность, которая губит фильм

Все происходящее подаётся на серьёзных щах. Герои постоянно хмурятся, психуют и всячески нагнетают драматичности в кадре.

Даже клубные вечеринки поданы сухо. Без вакханалии и безумств со шлюхами. Любая вечеринка Джордана Белфорта — это пьяный угар, смех и непредсказуемость событий. Вечеринки в «Миллиардеров» — это школьные дискотеки задротов с наркотиками и «Frankie Goes To Hollywood — Relax (Don’t Do It)» на заднем фоне.

Правда в какой-то момент сценаристы дают слабину и губят всю мрачность происходящего уничтожают совершенно невразумительным убийством. Оно больше вызывает смех, чем ужас произошедшего преступления.

Спрашивается, к чему вся эта серьёзность, если одним выстрелом вы вдруг заставляете зал засмеяться?

Актёры, у которых светлое будущее. Но не у всех

Возвращаясь к «Волку» нельзя не вспомнить изумительную дерзкую игру ДиКаприо. Его мимика, речи, взаимоотношения с окружающими и дикая энергетика достойны всяческого уважения. Пусть и сам его персонаж такого не достоин.

Будто в противовес одному из лучших актёров современности режиссёр «Миллиардеров» поставил двух одарённых молодых актёров Тэрона Эджертона и Энсела Элгорта. Этакий ход конём. Первый отвечает в фильме за дерзость и хитрость, второй за «гениальные» идеи и интеллект.

Тандем, несомненно, симпатичный и талантливый. Именно за счёт него фильм хоть как-то движется по сценарным рельсам безнадёжности.

Герой Энсела Элгорта, по сути, является главным действующим лицом картины. Его персонаж постепенно развивается и преображается. Из правильного парня в циничного монстра. Все как мы любим. Но вот финальной личностной трансформации так и не происходит. Снова мешает странный сценарий.

В любом случае, очевидно, что у парней большое будущее в Голливуде.

В актёрском составе также числится Кевин Спейси , который играет типичного Кевина Спейси. Ничего нового. Возможно, это одна из последних значимых ролей британского актёра. Расизм, домогательства и каминг-аут перечеркнули его карьеру.

Цитата из фильма:

В Калифорнию приезжают не за загаром.

Фильм откровенно плох. Он скучный, предсказуемый и не смешной. В нем не чувствуется масштаба происходящего, в нем нет интриги или реальной человеческой драмы. Подделка, за которую даже китайцам было бы стыдно.

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