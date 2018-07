Обзор фильма «Клуб миллиардеров». Подделка, которую вы не заслуживаете 

На этой неделе в российский прокат вышел биографический триллер «Клуб миллиардеров», трейлер которого обещал все вышеперечисленное. Но ничего подобного в фильме нет. Рассказываем, как так получилось.

Невнятный сценарий, который мы уже «читали»

Самая главная проблема «Клуба миллиардеров» — сценарий. Создалось ощущение, что авторы не смогли определиться с жанром собственного фильма. Им явно хотелось повторить успех «Волка», но они не смогли разобраться за счёт чего творение Скорсезе заслуженно получил 5 номинаций на премию Оскар.

В попытках сделать коктейль из острой социальной поучительной драмы, сочных сюжетных поворотов и щепотки безумного отдыха молодых и богатых, сценаристы сварили безвкусное клишированное пойло.

Знакомая до зевоты история неудачника, который «смог несмотря не на что», сумбурность событий, крайне невразумительные финансовые махинации и всякое отсутствие стройности сюжетной линии вызывают неприятное удивление и вопросы-вопросы-вопросы.

Цитата из фильма:

В фильме важные моменты «гениальных» планов калифорнийских «Мавроди» показаны очень скомкано и даже немного карикатурно. На протяжение всего сеанса зрителя будет не покидать стойкое ощущение, что он все это много раз видел.

Любовная линия в фильме вообще выглядит лишней. Если ее вычеркнуть в повествовании вообще ничего не изменится. Имя главного женского персонажа ты забываешь еще до финальных титров. Нельзя же делать все так топорно?

Хронометраж «Волка с Уолл-Стрит» почти три часа. Ты смотришь фильм и впитываешь этот поток нескончаемой энергии. «Миллиардеры» на 80 минут короче, но в какой-то момент ты начинаешь посматривать на часы. Долго ещё?

Бессмысленная серьёзность, которая губит фильм

Все происходящее подаётся на серьёзных щах. Герои постоянно хмурятся, психуют и всячески нагнетают драматичности в кадре.

Даже клубные вечеринки поданы сухо. Без вакханалии и безумств со шлюхами. Любая вечеринка Джордана Белфорта — это пьяный угар, смех и непредсказуемость событий. Вечеринки в «Миллиардеров» — это школьные дискотеки задротов с наркотиками и «Frankie Goes To Hollywood — Relax (Don’t Do It)» на заднем фоне.