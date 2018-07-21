В Тольятти покажут чешский документальный фильм о Бу Андерссоне

В проекте «Свободная среда» в ДКИТ покажут фильм «Работа в России / The Russian Job», режиссера Петра Xорки (2017, Чехия, 16+). После сеанса организуют дискуссию.

АвтоВАЗ — одна из самых больших государственных компаний в России, не говоря уже о том, что это один из самых больших заводов в мире. Это предприятие — удивительный микрокосм современного российского общества, говорится в синопсисе фильма. Все на заводе и вокруг отсылает к давно ушедшим дням славы коммунизма: огромный комплекс с бесчисленными зданиями, десятки тысяч сотрудников, у многих из которых — расплывчатое описание круга обязанностей, клуб моржей… Главный вопрос в том, сможет ли шведский менеджер Бу Андерссон , чужак с опытом работы в 18-ти городах России, приручить АвтоВАЗ? По крайней мере, у него есть четкое понимание парадокса, с которым сталкивается страна: «Иногда мы говорим, что люди в России хотели бы революции, но одновременно — они считают, что ничего нельзя менять».

"Делай фильм" — это фестиваль документального кино, которое формирует альтернативную точку зрения на общественные процессы, происходящие в современном мире, и показывает социальные практики, меняющие окружающую действительность.