Кино по субботам #184

Еще одна трудовая неделя позади, а значит, пришло время кинематографического субботнего утра с BroDude. Обрати внимание на нашу подборку фильмов, и тебе не придется расстраиваться из-за отсутствия интересных премьер в кинотеатре.

1. «На грани» (The Edge), 1997

Было время, когда Энтони Хопкинс еще не был очень стареньким дядькой, как сейчас, но все равно был стареньким дядькой. Тогда и выходили лучшие фильмы с этим актером, одним из которых, бесспорно, является «На грани». Если ты не слышал об этой картине, то значит, упустил из виду один из лучших фильмов на тему выживания в дикой природе. Мы даже не просим тебя обратить внимание на актерский состав, где компанию Хопкинсу составляет также еще не успевший постареть Алек Болдуин . Мы не заставляем тебя и учитывать тот факт, что сценарий был написан одним из сильнейших драматургов Голливуда Дэвидом Мэметом , автором таких картин, как «Неприкасаемые», «Ганнибал» или «Плутовство». Внимание к этому фильму в первую очередь может привлечь его невероятно интересный сюжет. Герои фильма после авиакатастрофы оказываются затерянными в холодной американской тайге. Запасов еды нет, питья — тоже; про телефон и прочие гаджеты и говорить не приходится. Все, что у них есть, — это собственный инстинкт выживания. Но их и без того затруднительное положение отягощается идущим по их следу голодным гризли-людоедом. И вот при этих чрезвычайно экстремальных обстоятельствах и обнажаются истинные характеры героев. Как и в обычной жизни, успеха добивается тот, кто меньше поддается эмоциям и взывает к своему разуму. И очень интересно наблюдать за распределением ролей в группе людей, где все испытывают одинаковый страх, но ведут себя по-разному.

2. «Ограбление казино» (Killing Them Softly), 2012

Представь себе мир за пределами своей привычной жизни — мир криминала, грязных денег, грабежей и убийств. По сути этот мир ничем не отличается от обычного, в нем действуют такие же законы: люди стараются больше заработать, смотрят новости по телевизору, где Обама говорит про экономический кризис, пьют пиво, спят с женщинами и все такое прочее. Но радикальные меры приводят к чрезвычайным последствиям. Провалил задание или потерял доверие — тебя не увольняют, а убивают. Примерно в эту атмосферу погружают нас создатели фильма «Ограбление казино», где дела решаются на задворках заброшенных зданий под покровом ночи. Два неряшливых раздолбая собрались однажды пойти на ограбление одного небольшого подпольного казино. Но парни, которых они обворовывают, не из тех, кто запросто спустит с рук такую наглость. В итоге бандитское сообщество (которое в фильме представлено чуть ли не как корпорация) нанимает киллера, чтобы тот выяснил, кто посмел помешать игре местных авторитетов в покер, а потом убил наглецов. В образе киллера предстал Брэд Питт , которому, надо признать, эта роль очень подошла. Не надо ждать от этого фильма бешеных погонь, перестрелок и диалогов в стиле «Я тут самый крутой, motherfucker!». Грабители здесь тупые зэки, лишенные всякого драматического лоска; один из киллеров, вместо того чтобы выполнять задание, бухает и шпилит проституток, а убийства происходят без надуманной патетики и, как это и положено, максимально тихо и быстро. И данная меланхоличность повествования лишь подчеркивает тревожную атмосферу бандитского мира, где все повязаны и обратного пути уже нет.

3. «Жертвуя пешкой» (Pawn Sacrifice), 2014

Мы видели в кино много историй про спорт. В основном это популярные виды спорта, такие как бокс, футбол, хоккей, а в случае с Америкой — еще и бейсбол или регби. А как насчет шахмат? В этой игре нет зеленых газонов, звука гонга, сексуальных фанаток, но зато драматизма ничуть не меньше. Эдвард Цвик , замечательный американский кинорежиссер, подаривший миру такие хиты, как «Последний самурай» или «Кровавый алмаз», решил пролить свет на жизнь одного из самых выдающихся шахматистов Роберта Фишера . Сюжет этого фильма построен вокруг противостояния между Фишером и его главным соперником в карьере — советским шахматистом Борисом Спасским. Спортивный накал приобретает еще больший смысл на фоне «холодной войны», которая шла между двумя сверхдержавами. Все это создает большое психологическое давление на Бобби Фишера , чья жизнь разрывается между страстью к шахматам и прогрессирующей у него шизофренией. Игра в повествовании отходит на второй план. Она лишь индикатор того драматизма, которым пропитана фишеровская действительность. Ему, как и большинству гениев, свойственны переживания, выходящие за рамки понимания обычным человеком. Жизнь для него — двухцветное поле, разбитое на квадратики, но только в ней он не такой первоклассный игрок. Ведь эмоции, в отличие от шахматных ходов, здравому расчету не поддаются. А должны, если ты хочешь выиграть главную партию своей жизни. Тем более когда у соперника припрятан дополнительный «ферзь».

4. «Малавита» (The Family), 2013

Мишель Пфайффер, Когда-то Люк Бессон снимал относительно неплохие фильмы, а затем на долгие годы выпал из жизни, зачем-то начав продюсировать боевики для гопарей, драматургия которых умещается где-то между «Ералашем» и «Реальными пацанами». И тут внезапно, в 2013 году, вышел его новый боевик с непонятным для этого жанра названием. Еще до просмотра этого фильма можно было бы записать его в очередную бессоновскую пургу, где все дерутся в стиле кунг-фу и чуть ли не каждый персонаж, включая пенсионеров, передвигается паркуром. Но скепсис относительно «Малавиты» разбивается вдребезги о заявленный актерский состав фильма: Роберт Де Ниро Томми Ли Джонс ! Увидев эти имена, невольно начинаешь задумываться: может, все-таки на этот раз Бессон приготовил для нас какую-то вкусняху? И оказываешься прав. «Малавита» — боевик и комедия одновременно. Позволив себе такой жанровый дуализм, Люк Бессон не делает ставку ни на то, ни на другое. Эта хитрость, как и в других его фильмах, обеспечивает ему гарантированное качество: сюжетные пробоины одного жанра он умело заполняет деталями другого. Если бандиты в его фильмах ведут себя неестественно, то не стоит к этому придираться. Это же еще и комедия, а значит, они могут себе такое позволить. В «Малавите» этот пример используется на всю катушку. Там, где не смешно, жутко интересно и стильно. А там, где не хватает убедительности, все упирается в юмор. Но в целом получилось очень неплохо. «Малавита» — стильный, сбалансированный боевик-комедия, временами жесткий, временами смешной, а в целом очень бессоновский.

5. «Симона» (S1m0ne), 2002