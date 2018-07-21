Вышел первый трейлер «Гласса» — продолжения «Сплита» и «Неуязвимого»

По сюжету, герои попали в психиатрическую больницу и пытаются оттуда сбежать. МакЭвой вернется к роли человека, в котором уживаются 24 личности. Режиссер Шьямалан описывает новый фильм как «первое по-настоящему приземленное супергеройское кино». Премьера в России состоится 17 января 2019 года. Ранее сервис Netflix представил трейлер хоррор-сериала по рассказу автора «Игры престолов»

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