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Критиковавший Трампа режиссер уволен из Disney
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Критиковавший Трампа режиссер уволен из Disney 

Деловая газета «Взгляд» 13 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Один из крупнейших в мире конгломератов индустрии развлечений, компания Walt Disney прекратила контакты с режиссером Джеймсом Ганном, часто критиковавшим президента США Дональда Трампа, из-за публикации этим сотрудником материалов предосудительного характера, сообщила телекомпания Fox News.
В телекомпании уточнили, опубликованные Ганном в Twitter материалы касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие и СПИД, передает ТАСС.
Председатель Walt Disney Алан Хорн подчеркнул, что «оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы».
Ганн поспешил принести извинения и заявил, что «просто шутил», однако компания Walt Disney решила прекратить с режиссером деловые отношения, уточнив, что Ганн больше не будет руководить съемками третьего фильма цикла «Стражи Галактики».
Телекомпания особо отметила, что ранее Ганн «не скрывал своих либеральных взглядов и часто критиковал президента Дональда Трампа».
Напомним, в июне обругавшую Трампа стажерку выгнали из Конгресса.
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