Критиковавший Трампа режиссер уволен из Disney

В телекомпании уточнили, опубликованные Ганном в Twitter материалы касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие и СПИД, передает ТАСС

Председатель Walt Disney Алан Хорн подчеркнул, что «оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы».

Ганн поспешил принести извинения и заявил, что «просто шутил», однако компания Walt Disney решила прекратить с режиссером деловые отношения, уточнив, что Ганн больше не будет руководить съемками третьего фильма цикла «Стражи Галактики».

Телекомпания особо отметила, что ранее Ганн «не скрывал своих либеральных взглядов и часто критиковал президента Дональда Трампа».

Напомним, в июне обругавшую Трампа стажерку выгнали из Конгресса.