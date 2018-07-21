Критиковавший Трампа режиссер уволен из Disney 

Один из крупнейших в мире конгломератов индустрии развлечений, компания Walt Disney прекратила контакты с режиссером Джеймсом Ганном, часто критиковавшим президента США Дональда Трампа, из-за публикации этим сотрудником материалов предосудительного характера, сообщила телекомпания Fox News.
В телекомпании уточнили, опубликованные Ганном в Twitter материалы касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие и СПИД, передает ТАСС.
Председатель Walt Disney Алан Хорн подчеркнул, что «оскорбительное отношение и высказывания, обнаруженные в материалах, размещенных в Джеймсом Ганном в соцсетях, не могут быть оправданы».
Ганн поспешил принести извинения и заявил, что «просто шутил», однако компания Walt Disney решила прекратить с режиссером деловые отношения, уточнив, что Ганн больше не будет руководить съемками третьего фильма цикла «Стражи Галактики».
Телекомпания особо отметила, что ранее Ганн «не скрывал своих либеральных взглядов и часто критиковал президента Дональда Трампа».
Напомним, в июне обругавшую Трампа стажерку выгнали из Конгресса.