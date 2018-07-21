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Делегация актеров театра и кино посетила российскую авиабазу «Кант»
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Делегация актеров театра и кино посетила российскую авиабазу «Кант» 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гостей авиабазы была организована небольшая экскурсия, а также показаны основные достопримечательности авиационной базы.
Делегация актеров театра и кино в рамках Недели Российского кино в Кыргызстане посетили российскую авиационную базу «Кант».
Для гостей авиабазы была организована небольшая экскурсия, в ходе которой были рассказаны основные моменты из повседневной жизни военнослужащих, а также показаны основные достопримечательности авиационной базы.
Далее в клубе базы была организована встреча актеров с военнослужащими и членами их семей, где заслуженные деятели культуры РФ Наталья Аринбасарова, Сергей Пускепалис и Павел Шевандо рассказали о современном российском кино. Для военнослужащих был показан художественный фильм «Со дна вершины».
Начальник штаба авиабазы подполковник Денис Сафонов поблагодарил гостей за яркую встречу и от лица авиабазы пожелал актерам творческих успехов.
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