Делегация актеров театра и кино посетила российскую авиабазу «Кант»

Для гостей авиабазы была организована небольшая экскурсия, а также показаны основные достопримечательности авиационной базы.

Делегация актеров театра и кино в рамках Недели Российского кино в Кыргызстане посетили российскую авиационную базу «Кант».

Для гостей авиабазы была организована небольшая экскурсия, в ходе которой были рассказаны основные моменты из повседневной жизни военнослужащих, а также показаны основные достопримечательности авиационной базы.

Сергей Пускепалис и Далее в клубе базы была организована встреча актеров с военнослужащими и членами их семей, где заслуженные деятели культуры РФ Наталья Аринбасарова Павел Шевандо рассказали о современном российском кино. Для военнослужащих был показан художественный фильм «Со дна вершины».

Начальник штаба авиабазы подполковник Денис Сафонов поблагодарил гостей за яркую встречу и от лица авиабазы пожелал актерам творческих успехов.