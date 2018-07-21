Реальный Мордор: как «Гарри Поттер» боролся с алкоголизмом

Алкоголь действует на людей по-разному. Кто-то вообще не переносит спиртное и предпочитает обходиться без него. Кто-то выпивает пару бокалов на вечеринке и от души веселится. А кому-то требуется постоянно увеличивать дозу.

Как выяснилось, над проблемой с алкоголем пришлось крепко задуматься и Дэниэлу Рэдклиффу — исполнителю роли мальчика-волшебника в саге о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг . Лишь пару лет назад Рэдклифф признался журналистам, насколько тяжело далась ему эта борьба, и чем пришлось пожертвовать ради победы. Он превращался в другого человека Кадр из фильма «Гарри Поттер и дары смерти», 2010 г.

По словам «Гарри Поттера», он относится к тем людям, которые резко меняются под влиянием спиртного. Он просто превращался в кого-то другого, выпуская наружу темную часть своей личности.

Дэниэлу было всего 18 лет, когда сумасшедшая популярность вскружила ему голову. Парень просто не сумел справиться с этой обрушившейся на него славой, обожанием истошно визжащих девочек-фанаток, открытой именной звездой на Голливудском бульваре, хвалебными статьями в прессе и прочими приятными штуками.

В какой-то момент Дэниэл просто решил наслаждаться жизнью на всю катушку, пользоваться тем, что само идет в руки, и не задумываться о будущем. Он — знаменитость, звезда. А значит, должен вести именно такой образ жизни — гулять, пить, до упаду веселиться. А как же иначе?

Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и дары смерти», 2010 г.

Позднее к желанию развлекаться добавилось смутное чувство страха: а что, если он так и останется для всех актером одной роли, Гарри Поттером на веки вечные? Закончится сериал — и что дальше? А вдруг он станет одним из тех неудачников, о которых изредка вспоминают: а-а, был такой парень, и где он сейчас, интересно?

Эти страхи он топил в спиртных напитках, не замечая, что увязает в пагубном пристрастии все глубже. Ему хотелось почувствовать себя более счастливым, он надеялся, что алкоголь в этом поможет, но все оказалось вовсе не так: проблемы лишь множились. Снимался в пьяном виде Кадр из фильма «Гарри Поттер и дары смерти», 2010 г.

Как признался Дэниэл журналистам, он даже на съемочную площадку нередко приходил нетрезвым или с сильного похмелья и в таком виде играл выросшего Гарри Поттера.

Если присмотреться к юному волшебнику в последних фильмах, то можно заметить отекшее лицо, припухшие глаза, мрачное выражение лица главного героя. Впрочем, согласно сценарию, в этих частях Гарри Поттеру все равно полагалось страдать, так что никакого диссонанса облик нетрезвого Рэдклиффа не внес. Был бы рад ограничиться двумя бокалами Дэниэл Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер и дары смерти», 2010 г.

Сейчас британский актер и сам понимает, каким, по его словам, «пьяным мерзавцем» он иной раз оказывался. Ему бы хотелось принадлежать к людям, которые на протяжении вечера спокойно потягивают спиртное, чувствуя лишь подъем настроения, и легко отставляют второй бокал в сторону.

Сам Рэдклифф оказался очень зависимым от допинга: начав пить, он уже не мог остановиться. Из-за этого от него ушла подруга, не в силах больше выносить пьянство артиста.

И однажды он решил остановиться. Подумал: что я делаю со своей жизнью? Соответствовать статусу звезды — вовсе не означает много пить. Как говорит Рэдклифф, ему в какой-то момент надоело получать по 20 смс-сообщений за утро: «Где ты? Что с тобой?». Спорт против алкоголя Понимая, что в 20 с небольшим лет рано списывать себя со счетов, повзрослевший «Гарри Поттер» начал бороться. Однажды он ушел из дома, чтобы пять часов подряд просто гулять. И с удивлением заметил: за эти пять часов у него не возникло тяги к алкоголю!

Рэдклифф увеличил нагрузки, стал серьезнее заниматься спортом. Все подтвердилось: пока шли тренировки, мысли о выпивке даже не появлялись. Вот в чем спасение, осенило актера.

Молодой человек не пьет вот уже пять лет и гордится своей выдержкой. Он понял: раз уж ему не дано умение вовремя остановиться, — лучше вообще не начинать. Если не получается сохранять трезвость на вечеринке, — значит, лучше туда вообще не ходить, а провести время дома, с книгой или с любимой девушкой, в общении с близкими друзьями. Спокойный, тихий, домашний образ жизни, — кто сказал, что звезды не могут его вести?

Что же, остается надеяться, что воля любимого артиста окажется сильнее юношеской тяги к алкоголю. Кстати: Снявшись в первой части «Поттерианы», британский актер заработал 150 000 евро. Участвуя в седьмой — последней — части, он получал уже по 20 миллионов долларов за каждую серию. В 2010 году он был назван самым богатым британцем в возрасте до 30 лет. Алкоголизм вовсе не является единственной проблемой Дэниэла Рэдклиффа. Он страдает дисфункцией мозга, из-за которой так и не научился завязывать шнурки на ботинках, избегает танцев (так как у него не получается красиво двигаться) и не умеет аккуратно писать.