Трескунов Семен Алексеевич

Дата рождения: 14 ноября 1999 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Скорпион

Семен родился в семье Алексея Трескунова, специалиста по рекламе и транспортной графике, и Марины Трескуновой, в настоящее время занимающейся региональным представительством детского журнала OwlMagazine. Мама молодого актера раньше работала в качестве модели и сама хотела стать актрисой, однако трое детей требовали все больше внимания и ей пришлось найти менее публичную работу. Однако всех троих (старшего Семена, среднего Якова и младшую Софью) Марина водила на различные кастинги, чтобы дать детям возможность найти себя в профессии. Якову достаточно скоро наскучили прослушивания и он заинтересовался спортом, Софья же периодически работает моделью на различных проектах. Семен успешно прошел кастинг в рекламу компании МТС . Он снимался в ролике, несмотря на то, что простыл незадолго до съемок и был в плохом самочувствии. Эта работа принесла ему много новых предложений и, по сути, стала отправной точкой его актерской карьеры. В 2010 году Семена пригласили быть дублером для другого актера в фильме «Аварийное состояние», но режиссер Всеволод Бенигенс принял решение отдать роль целиком Трескунову, так как впечатлился способностями мальчика. Затем были две небольшие роли в остросюжетном фильме «Стальная бабочка» и картине «Ночной гость», которые буквально потянули за собой поток интересных предложений. Менее чем за десять лет Семен сыграл более чем в сорока лентах, за что неоднократно получал престижные премии и награды. Несмотря на отсутствие регулярного актерского образования. Перед съемками в одном из самых звездных своих фильмов «Призрак» Трескунов прошел курсы декана драматического факультета Калифорнийского университета Светланы Ефремовой по технике Майзнера. Его роль в «Призраке» высоко оценили критики, назвав его игру более впечатляющей чем у Федора Бондарчука , а кое-кто даже сравнил юного артиста с Юрием Никулиным . Вышедшая в 2016 году картина «Хороший мальчик», где Семен сыграл главную роль, получила Гран-при на «Кинотавре-2016».

Личная жизнь Семена Трескунова

С приходом славы Семен не ощутил сильных изменений во взаимоотношениях с одноклассниками. Он и раньше был коммуникабельным ребенком, так что и количество друзей у него было значительным. Для девушек он не стал более или менее привлекательным, по словам актера, они видят в нем в первую очередь одноклассника. Рассказывая о своей первой любви, Трескунов упоминает о девочке из соседнего подъезда, но подчеркивает, что это нельзя было назвать настоящими отношениями. Сам актер говорит о себе так: «Я не хожу в клубы и не веду беспорядочную личную жизнь, меня не с чем подлавливать. В этом отношении я беру пример с Леонардо Ди Каприо , который в какой-то момент просто перестал сообщать о себе личную информацию, которую не стоит знать никому. В итоге он сохранил в себе ту загадку, которая должна быть в любом актере. А вообще, мне кажется, испытание медными трубами — самое сложное, его очень важно пройти».

Интересные факты

На съемках сериала «Семейный бизнес», где Семен играет инвалида-колясочника, он научился мастерски управляться с коляской, чтобы в кадре выглядеть максимально правдоподобно.

Фильмография

2011 — Аварийное состояние

2011 — Ночной гость

2012 — Мамы

2012 — Мосгаз

2012 — Няньки

2012 — Обменяйтесь кольцами

2012 — Обратная сторона Луны

2012 — Право на правду

2012 — Стальная бабочка

2012 — Три товарища

2012 — Частное пионерское

2013 — Всё сначала

2013 — Невидимки

2013 — Операция «Кукловод»

2013 — Студия 17 2013 — Супер Макс

2013 — Третья мировая

2013 — Чёрные кошки

2013 — Шагал — Малевич

2013-2014 — Светофор

2014 — Мальчики + девочки =

2014 — На дне 2014 — Отмена всех ограничений

2014 — Семейный бизнес

2014 — Чемпионы

2015 — Аргентина

2015 — Переводчик

2015 — Призрак

2015 — Семейный бизнес 2 2015 — Частное пионерское 2 2016 — Вышибала

2016 — Москва. Центральный округ

2016 — София

2016 — Хороший мальчик

2017 — Ивановы-Ивановы

2017 — Доктор Рихтер

2017 — Рубеж

2017 — Одинокий папаша

2017 — Частное пионерское 3 2018 — Экстремист

2018 — Ивановы-Ивановы