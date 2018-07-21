Мальчишник в Европе

Жанр: комедия

Страна: Франция

Год: 2018

Режиссёр: Ксавье Жанс

Сценаристы: Симон Мутайру, Маню Пайе

Продюсеры: Жюльен Леклерк, Жюльен Мадон, Клоэ Гарбай

Кто снимался в фильме «Мальчишник в Европе»: Аликс Пуасон, Алис Белаиди, Маню Пайе, Джонатан Луис, Джонатан Коэн, Месье Пуп, Камилль Зорель, Виктор Артус Соларо, Манон Аллендер, Од Легастелуа

Премьера (Россия) 19 июля 2018 Сюжет Винсент и Арно после окончания университета полностью погрязли в повседневной рутине. Однажды на мальчишнике своего приятеля герои познакомились со стриптизершей, которая рассказала им о прекрасном городе соблазнов и развлечений Будапеште. У Винсента тут же родилась идея создать в этом городе собственный бизнес. Недолго думая, друзья бросили ненавистную работу и отправились в Будапешт. Там они открыли туристическую фирму, устраивающую самые грандиозные мальчишники. Всем желающим побывать на незабываемой вечеринке организаторы предлагают лучшие развлечения: игру в покер, компанию красивых девушек и даже катание на танках. Дело осложняется лишь тем, что парни влезли в долги, и пока не могут их вернуть, что в итоге приводит к серьезным проблемам. Интересные факты

Съмки картины проходили в Будапеште.

Трейлер

Кадры из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма