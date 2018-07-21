Стебунов Иван Сергеевич

Дата рождения: 9 ноября 1981 года

Место рождения: пос. Павловск, Алтайский край

Знак Зодиака: Скорпион

Детство Ивана прошло в Новосибирском театре «Глобус», где его мама служила актрисой. Отец занимался предпринимательством. Сразу после школы, которая находилась рядом с театром, Ваня бежал туда. Здесь была настоящая жизнь, а все остальное казалось не столь интересным. Он плохо учился и много прогуливал, ссылаясь на репетиции в театре. Отчасти это была правда, он действительно был занят в нескольких спектаклях для детей и считался местной звездой.

Было в школьном возрасте Ивана еще одно увлечение — греко-римская борьба, которая в итоге привела к травме позвоночника. Отлежав месяц в больнице, стало понятно, что об этом виде спорта придется забыть навсегда.

Мама Ивана, Ольга Михайловна понимала, что сын просто мучается в школьных стенах. И посоветовала ему после 9 класса поступать в местное театральное училище. Что он и сделал. Правда, проучился он там не долго. На втором курсе был отчислен за драку с сокурсником.

Но образование получать было надо, и Стебунов отправился в столицу, штурмовать театральные вузы, но опоздал. Экзамены были закончены, курсы сформированы. Кто-то подсказал ему, что Петербургской театральной академии набор еще продолжается. Так Иван, не планируя, оказался на актерско-режиссерском курсе Геннадия Тростянецкого и Юрия Бутусова , куда талантливого парня приняли не без удовольствия. Стебунову тоже понравилось учиться в питерском вузе, также он буквально влюбился в сам город, который сейчас в интервью он называет родным.

Первые свои роли в кино артист сыграл еще, будучи студентом. Для дебютной немецкой картины «Пираты Эдельвейса», второкурснику пришлось выучить немецкий язык, чтобы сыграть главного героя Карла Рипке. После проката этого фильма по многочисленным кинофестивалям, молодого артиста заметили режиссеры и стали предлагать разноплановые интересные роли в своих картинах. А однажды Кирилл Серебренников пригласил Стебунова поработать на сцене «Современника» в своей постановке «Антоний и Клеопатра». После роли Цезаря, Иван задержался в этом театре почти на десять лет, продолжая при этом сниматься в кино и учиться. В 2011 году артист окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Сегодняшний послужной список актера насчитывает одну режиссерскую и пятьдесят актерских киноработ. Внешнее сходство Стебунова с Константином Хабенским периодически прописывается в сценариях картин. Апофеозом стала их совместная работа над ролью певца Петра Лещенко в сериале «Петр Лещенко. Все, что было…», где Иван сыграл главного героя в молодости.

Личная жизнь Ивана Стебунова

Артист, по его собственному признанию, считает себя человеком влюбчивым. Он хорошо помнит девочку Катю из группы детского сада, с которой он целовался в шкафу.

С детства актёр мечтает о большой многодетной семье. Но пока эта его мечта не сбылась.

Первой женой Стебунова стала коллега по театру «Современник», красавица Марина Александрова . Но этот брак просуществовал чуть больше двух лет. Позднее, после съемок картины «Мы одна семья» у Ивана случился роман с актрисой Аглаей Шиловской . Пара планировала пожениться, но свадьба так и не состоялась. В последнее время артист появляется на публике с разными девушками, о серьезности отношений пока ни с одной официально не заявлял.

Фильмография

2001 — Пираты Эдельвейса

2002 — Золушка в сапогах

2004 — Курсанты

2005 — Громовы

2005 — Последний уик-энд 2005 — Золотые парни

2006 — Мёртвое поле

2006 — Такси для ангела

2006 — Охотник

2007 — Трое и Снежинка

2007 — Грех

2007 — Любовь на острие ножа

2007 — Квартирный вопрос

2007 — Ваша честь

2007 — Искушение

2007 — Дом на набережной

2007 — Долг

2007 — Тяжёлый песок

2008 — Завещание ночи

2008 — Все не случайно

2009 — Застава Жилина

2009 — Журов

2009 — Дом на Озёрной

2009 — Приказано уничтожить! Операция: «Китайская шкатулка»

2010 — Смерть Вазир-Мухтара

2010 — Котовский

2010 — Небо в огне

2010 — Дом Солнца

2010 — Допустимые жертвы

2010 — Зайцев, жги! История шоумена

2011 — На солнечной стороне улицы

2011 — Одуванчик

2011 — МУР 2011 — Моя безумная семья

2011 — Чужие крылья

2012 — Однолюбы

2013 — Билет на Vegas

2013 — Особенности национальной маршрутки

2013 — Жена офицера

2013 — Пётр Лещенко. Всё, что было…

2013 — Пираньи

2013 — Птица в клетке

2013 — Алмаз в шоколаде

2014 — Узнай меня, если сможешь

2014 — Минус один

2015 — Мужики и бабы

2015 — Вторая жизнь

Режиссёрские работы

2011 — Седьмой