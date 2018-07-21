Гарри Поттер и философский камень 

Жанр: фэнтези, приключения, семейный
Год: 2001
Страна: Великобритания, США Режиссер: Крис Коламбус
Сценарий: Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг
Оператор: Джон Сил Кто снимался в фильме: Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Ричард Харрис, Алан Рикман, Мэгги Смит, Робби Колтрейн, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Иэн Харт Сюжет Сироте, живущему в семье родственников, мальчку по имени Гарри Поттер вот-вот должно исполниться 11 лет. Накануне дня рождения ему начинают поступать странные письма, приглашающие на обучение в школу вошлебников Хогвартс. Но его дядя и тетя не позволяют Гарри ответить на письма, а потом и вовсе решают спрятать его на уединенном острове. Но тут на пороге появляется великан. Гость рассказывает Гарри о том, что он — самая известная в волшебном мире персона, ведь, следом за родителями, его пытался убить самый могущественный злой волшебник, но не смог, исчезнув с лица земли. Уже через месяц Гарри Поттер едет в волшебном поезде в волшебную школу, где его ждут первые в его жизни друзья, невероятные приключения и открытия, а также информация, проливающая свет на тайну смерти его родителей и его чудесного спасения. Интересные факты
Фильм снят по одноименному роману Дж. К. Роулинг. Писательница продала права на экранизацию первых четырех книг о Гарри Поттере за смешную сумму — 1 млн фунтов стерлингов, но с условием контроля за производством фильмов, а также с возможностью получать определенный процент с проката фильмов. Также, одним из условий Роулинг были только британские актеры в главных ролях. Основным претендентом на режиссерское кресло Стивен Спилберг. После его отказа начались переговоры сразу с несколькими режиссёрами: Крисом Коламбусом, Терри Гиллиамом, Джонатаном Демме, Майком Ньюэллом, Аланом Паркером, Вольфгангом Петерсеном, Робом Райнером, Тимом Роббинсом, Брэдом Силберлингом и Питером Уиром. Финальная борьба разгорелась между Коламбусом и Гиллиамом. Второй не стал скрывать недовольства от своего поражения, назвав Коламбуса предсказуемым, скучным и ужасным. Кастинг на три главные детские роли длился невероятно долго и привел к тому, что после того, как были отсмотрены все юные актеры из агентств, отбор был объявлен открыто — для всех желающих. Спустя более полугода создатели картины определились с исполнителями главных ролей. На роль Северуса Снейпа до Алана Рикмана претендовал Тим Рот, но он предпочел сняться в «Планете обезьян». Ричард Харрис, сыгравший директора школы, профессора Дамблдора, поначалу отказался от роли, но его внучка, фанатка историй о Гарри Поттере, пригрозила дедушке, что если он не согласится, она больше никогда с ним не будет разговаривать. И актеру не оставалось ничего другого, кроме как сказать да. Бюджет фильма составил 125 млн долларов, а мировые кассовые сборы — без малого 1 млрд долларов.
Трейлер
Кадры из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма