Звезды, бесплатное кино и горьковский Оскар. Как Пореченков и Михалков открыли Горький fest

Все они приехали на фестиваль нового российского кино Горький fest, который проходит в нашем городе во второй раз.

В драме прошла «закрытая» церемония открытия фестиваля — на нее был вход по приглашениям.

Кстати, драма и театр «Комедия» — единственные закрытые площадки фестиваля.

Всего их 13 и на остальные вход свободный. Куда точно стоит сходить из всей программы — NN.RU советовал здесь. Сегодня в 18.00 состоится открытие кинотеатра под открытым небом на Нижне-Волжской набережной.

Театр драмы вчера впервые превратился в кинотеатр. А на сцене прошла мини-церемония вручения «горьковского» Оскара. Золотые статуэтки «за большой вклад в развитие кинематографа», напоминающие известную кинонаграду, получили Никита Михалков и режиссер Владимир Хотиненко

Второй поделился своими впечатлениями от нашего города.

— Я в восторге от города. Какая-то здесь атмосфера, она тебя обволакивает… Я шел сегодня по улице — радость абсолютная, — с улыбкой сказал он.

Наверно, больше всего благодарить за то, что фестиваль проходит именно у нас, нижегородцы должны его продюсера — Оксану Михееву

— В родном городе делать фестиваль — это особая ответственность. Я землячка, нижегородцы, я своя! Мы хотим, чтобы нижегородцы увидели кинематограф с другой стороны. Посмотрели те картины, которые не доходят до широкого проката или идут в ограниченном прокате. Нижегородцы также смогут увидеть картины, которые еще никогда и нигде не были показаны, — рассказала она.

Жюри конкурса в этом году возглавил режиссер Николай Досталь

— Будем судить беспристрастно, но субъективно, — рассказал о работе жюри Николай. — Надеюсь, эти четыре субъективных взгляда смогут превратиться в объективную оценку.

Как рассказывал NN.RU в программу фестиваля вошел 51 фильм. Конкурсное кино покажут всем делающим в кинотеатре «Орленок». Полную программу фестиваля можете посмотреть на сайте.

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