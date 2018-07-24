Ещё
Звезды российского кино приехали в Нижний Новгород на фестиваль «Горький fest»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Звезды российского кино приехали в Нижний Новгород на фестиваль «Горький fest» 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Среди почетных гостей фестиваля были Никита Михалков с сыном Артемом, Ксения Раппопорт, Елена Валюшкина, Владимир Хотиненко и другие известные актеры и режиссеры. Жюри возгласил режиссер и сценарист Николай Досталь, а президентом фестиваля, как и в прошлом году, стал актер и телеведущий Михаил Пореченков.
"Организация этого масштабного мероприятия была непростой. Я благодарен всем, кто вложил силы и душу в этот фестиваль. Были и некоторых шероховатости, но надеюсь, что в процессе мы все исправим. Программа достаточно насыщенная. Нижегородцев ждут встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы, кинопоэзия и замечательные фильмы, которые можно будет посмотреть бесплатно. Мы призываем всех посещать кинопоказы и радоваться за наш кинематограф", — сказал Пореченков.
Ревизор.ru: последние новости
В Бельгии хотят снять фильм про Петра I Первые дни "ГорькийFest": Хабенский, "Подбросы" и летний кинотеатр Режиссер Валерий Усков перенес операцию на сонной артерии
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»20
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение