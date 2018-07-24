Звезды российского кино приехали в Нижний Новгород на фестиваль «Горький fest»

"Организация этого масштабного мероприятия была непростой. Я благодарен всем, кто вложил силы и душу в этот фестиваль. Были и некоторых шероховатости, но надеюсь, что в процессе мы все исправим. Программа достаточно насыщенная. Нижегородцев ждут встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы, кинопоэзия и замечательные фильмы, которые можно будет посмотреть бесплатно. Мы призываем всех посещать кинопоказы и радоваться за наш кинематограф", — сказал Пореченков.