Почему Шарлотта Генсбур ненавидит своё отражение и другие факты об актрисе, которых вы не знаете

Ее отец играл в кино и записывал альбомы с музыкантами Боба Марли, а мать снималась у Антониони и Дуайона. Судьба Шарлотты , девочки из интернациональной англо-французской семьи, не могла сложиться иначе. Она дебютировала уже в 13, а в 14 получила свой первый «Сезар». Второго она ждала еще 14 лет, а еще были Канны, но дело не в наградах. Шарлотта Генсбур на долгие годы стала для французского кино олицетворением женственной, но неуправляемой силы, романтичной, но готовой к тяжелым испытаниям.

В день рождения звезды Teleprogramma.pro вспоминает самые интересные факты про нее. Некоторые из них неизвестны даже поклонникам актрисы.

1) В музыке дебютировала раньше, чем в кино

В 12 лет Шарлотта сыграла в видеоклипе на песню своего отца. Это была странная песня — после нее Сержа Генсбура обвиняла в инцесте с дочерью, настолько все было неоднозначно. Впрочем, у актрисы никаких подобных воспоминаний не сохранилось: папу она любит, да нам стоит признать, что те обвинения были вызваны скорее нервной обстановкой середины 80-х. Через некоторое время Шарлотта сыграла в своем дебютном фильме, напарницей по которому была Катрин Денев и история про инцест забылась сама собой.

Кадр из фильма «Джейн Эйр»

2) Не любит себя на экране

Долгое время Генсбур не могла видеть себя на экране. На премьеры она ходила, но без особого интереса. «Видеть себя было для меня кошмаром, — говорит актриса. — Есть много такого, что мне в себе не нравится». Впрочем, со временем, Шарлотта свыклась и решила принять себя такой, какая она есть.

3) Ненавидит свой голос и отражение

Корни предыдущей проблемы нашлись в детстве. Шарлотта была очень закомплексованным и стеснительным ребенком. Она ненавидела звук своего голоса и отражение в зеркале. Эта неприязнь, как актриса признавалась в поздних интервью, иногда просыпается в ней до сих пор: «На самом деле мне нравится, когда на меня смотрит кто-то другой. Но не я»

Кадр из фильма «Меланхолия»

4) Живет там же, где родилась

Актрису никогда не манили склоны голливудских холмов, хотя за океаном ей предлагали и баснословные контракты, и съемки у лучших режиссеров. Шарлотта осталась жить в родном городе — Париже, на той же улице, на которой жил когда-то давно ее отец. Как говорят немногочисленные гости ее квартирки, больше всего в ней поражает воображение отсутствие роскоши и гигантская библиотека.

5) Едва не погибла перед съемками «Антихриста»

За несколько месяцев до того, как Ларс фон Триер предложил Шарлотте одну из самых противоречивых ее ролей в фильме «Антихрист», актриса ударилась головой, катаясь на водных лыжах. Все вроде быстро прошло, но через две недели выяснилось, что у Генсбур внутричерепное кровотечение, причем, счет шел на часы. Шарлотту тогда спасли, а она замкнулась в себе и стала ипохондриком. Руку помощи ей протянул фон Триер.

Шарлотта Генсбур в фильме «Антихрист»

6) Боится публичной наготы

Ничего странного, что, с учетом нелюбви к собственному телу, Шарлотте неприятно раздеваться и перед другими людьми. Генсбур переживала необходимость обнажения настолько сильно, что после съемок в «Нимфоманке» ей много месяцев снились кошмары. Впрочем, в последние годы произошел некоторый сдвиг: «В живописи, в фотографии обнаженная натура трогает, потому что отсутствие покровов, незащищенность действительно трогательны».

Кадр из фильма «Нимфоманка»

7) Ее фразу использовала Мадонна

В песне Мадонны «What It Feels Like For A Girl» в начале трека используется фраза, сказанная героиней Шарлотты Генсбур в фильме «Цементный сад»: «Девочки могут носить джинсы, короткие волосы, футболки и ботинки, потому что быть похожим на парня — нормально, и это круто — быть парнем. Но мальчику выглядеть как девочка непозволительно, а все потому, что вы считаете, что быть девочкой — плохо». Эта мысль стала глотком свободы для многих женщин и девизом для самой Шарлотты.

Кадр из фильма «Цементный сад»