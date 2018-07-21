Острожно, просмотр может навредить вашему здоровью: 6 фильмов, поощряющих нездоровый образ жизни

Бесполезно отрицать, что образ «плохого парня» в кино не перестаёт быть популярным. Почему? Потому что он крутой. Этот образ приковывает внимание и может вдохновить на подражание ему. В кино наличие вредных привычек помогает раскрыть характер, а порой и мотивацию персонажа. Ведь, как говориться, что у трезвого на уме — то у пьяного на языке. И кинематограф употребляет все, чтобы сделать героев интереснее и эффектнее.

«Левиафан» — справедливое пьянство

«Константин» и его пафосное курение

«Волк с Уолл-стрит» — кокаин для богатых и успешных

Бить и унижать женщину — это нормально: «Тоня против всех» и «Отряд самоубийц»

«Большая игра» — ещё патрейку?

«Левиафан» — справедливое пьянство

Сюжет фильма «Левиафан» рассказывает историю обычного автослесаря из Териберки Николая, который попадает в сложную ситуацию — мэр решает, что участок земли, на котором находиться дом мужчины, ему необходим. Местные власти решают снести дом, но Николай вызванивает столичного адвоката для того, чтобы искоренить произвол. А адвокат ломает жизнь Николая сильнее любого бульдозера.

Кадр из фильма «Левиафан»

Четвёртый фильм Звягинцева отмечен многими российскими и зарубежными критиками как остросоциальная картина, отражающая российские реалии. Кинолента была номинирована на Оскар как «Лучший фильм на иностранном языке». Острый и критикуемый многими аспект в фильме — беспробудное пьянство главного герое. Бутылка водки — верный спутник по жизни Николая и многих жителей Териберки. Алкогольная зависимость в фильме преподноситься как некая панацея от тяжелой жизни и пассивный протест против того, что происходит вокруг. И большой процент населения России воспринимает подобное поведение как норму, ведь алкоголь легален и помогает справиться с трудностями. Но это — глобальное заблуждение.

«Константин» и его пафосное курение

Кадр из фильма «Константин»

Джон Константин родился с невероятным даром — он может видеть потусторонние миры и распознавать среди обычных людей ангелов и демонов. Но юный мальчишка расценивает свои способности как проклятие и совершает суицид. Попытка оказалась неудачной и Джона реанимируют, но на душе его отныне весит один из смертных грехов. Повзрослевший Константин становиться защитником реального мира, изгоняя из него нечисть.

Кадр из фильма «Константин»

Курение в фильме выставлено во многих кадрах на первый план. Несмотря на то, что у героя из-за вредной привычки последняя стадия рака лёгких, она преподносится как нечто красивое и эстетичное. Каждый кадр, где Джон достаёт сигарету и закуривает, снят на манер рекламы и у любого, кто уже имеет эту привычку, вызовет желание поджечь сигаретку. У неподготовленных юных зрителей подобное так же может вызывать желание попробовать курить, как Константин. Привлекательность курения усугубляется потрясающей актёрской игрой и привлекательностью молодого Киану Ривза . Курение — неотъемлемая часть стиля главного героя, его фишка. Но за свою пагубную привычку он платит собственным здоровьем и об этом нельзя забывать. И неспроста самое лаконичное описание киноленты гласит, что «Константин» — это фильм о том, как человеку пришлось два раза умереть, чтобы бросить курить.

«Волк с Уолл-стрит» — кокаин для богатых и успешных

История, рассказанная фильме, является автобиографичной и повествует о ранних этапах становления карьеры легенды «Уолл-стрит» Джордана Белфорта . Пробивной во всех отношениях Джордан добивается небывалых высот и строит свою собственную финансовую империю практически с нуля, не чураясь грязных приёмов по типу отмывания денег и разного рода подстав. Подобными выходками он привлекает внимание сотрудников ФБР , которые начинают очень внимательно следить за деятельностью эксцентричного любителя женщин и кокаина.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Тема наркотиков в фильме одна из ключевых. Ещё самый первый начальник говорит Джордану, что на трезвую голову не добиться успеха. И внемля советам старших, герой не пребывает в трезвом состоянии практически никогда. Кадры с большим количеством денег и наркотиков как бы говорят о том, что трезвая жизнь не приведёт тебя к успеху, «не надейся на это, парень». Каждое употребление запрещённых веществ в фильме представлена слишком подробно, словно это инструкция для начинающих.

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Кокаин и его стимулирующие эффекты в фильме преподноситься и как действенный допинг для работы и как признак роскошной жизни. Так же важно отметить то, что 10-летний стаж употребления тяжёлых наркотиков никак внешне не отразился на персонаже ДиКаприо, что так же может вызвать у неокрепших умов желание попробовать «ангельскую пыль». В связи с этим в многих городах России ФСКН даже пыталось оштрафовать кинотеатры, показывающие «Волка» по статье 6.13 КоАП РФ «Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств». Что можно сказать по этому поводу? Нельзя забывать о том, что «Волк с Уолл-стрит» — это художественный фильм, снятый по биографии, и, естественно, многие моменты в нём стилизованы для захвата внимания. Наркозависимость Джордана была важным и ярким этапом в его жизни, поэтому в фильме на этом и акцентируется внимание, но она лишь сопровождала его успех, а не была его причиной. И если смотреть внимательно, становиться видно, как на протяжении сюжета психотропное вещество уничтожает психику главного героя, делая его неуравновешенным параноиком.

Бить и унижать женщину — это нормально

«Тоня против всех»

Фильм «Тоня против всех» рассказывает историю известной фигуристки Тони Хардинг , которая всю сознательную жизнь занималась фигурным катанием и стала первой женщиной, сделавшей тройной аксель. Казалось бы, с такой безупречной техникой у Тони не может быть соперников. Но это не так. И чтобы стать чемпионкой США девушке придётся избавиться от злополучной конкурентки.

Кадр из фильма «Тоня против всех»

Данный фильм повествует о жизни фигуристки и о тех унижениях и давлению, которому она на протяжении всего времени подвергалась со стороны матери и любимого мужчины. Несмотря на то, что, Тоня в последствии даёт отпор своему мужу Джеффу, у неё в голове благодаря матери стоит установка, что физическое насилие в семье — это обычное дело. На протяжении всего фильма подобные нездоровые отношения преподноситься как нечто само собой разумеющееся, то, что будет в жизни всегда. Моментами она даёт отпор, но львиная доля жестокости в неё жизни остаётся. Абьюзивные отношения со своим мужем Тони удалось оборвать, однако на это ушли многие годы унижений и травли. Спокойная манера повествования о насилие в семье пугает и вызывает искреннее непонимание с одной стороны, и мысли в стиле «и не такое бывает» — с другой. Нормализацией, пусть и поверхностной, морального и физического насилия в семье вредна данная картина.

«Отряд самоубийц»

«Отряд самоубийц» — это группа из отпетых негодяев, психов и убийц, собранных вместе Амандой Уоллер, для спасения мирного населения от приближающейся катастрофы. Почему они помогают людям? Потому что им больше нечего терять. Да и перспектива скостить срок с трёх пожизненных до одного весьма привлекательна, согласитесь.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

Помимо противостояния могущественную древнему злу в сюжете фильма присутствует любовная линия Харли Квинн и Джокера. И отношения двух ярких героев с психическими проблемами являются эталонным абьюзом, за исключением того, что Харли не стремится прекратить нездоровые отношения. Но они же психи — скажите вы. Но многие зрители, особенного юного возраста, ставшие фанатами фильма, не понимают этого и видят лишь безумно красивую, яркую и романтичную историю о любви Квинн и Джокера.

Кадр из фильма «Отряд самоубийц»

В фильме их отношения динамичны, разноплановы и непредсказуемы — и именно это и привлекает. Но, если чуть вдуматься, эти отношения — череда физического насилия, принуждения и поощрения асоциального поведения. И в фильме это яро романтизируется и преподносится в красивой обёртке, вызывая у многих желание иметь такие же отношения, как у героев. Харли, несмотря ни на что, стремится быть с Джокером, исполняя любые его прихоти, ей не важна её собственная жизнь, безопасность и здоровье — это она готова бросить к ногам любимого «пудинга». Все ее чувства — одержимость в запущенной форме, но никак ни любовь.

«Большая игра» — ещё партейку?

В фильме «Большая игра» рассказывается правдивая история Молли Блум , которая после серии неудач уходит из лыжного спорта и устраивается на работу в покерный клуб. На почве финансов героиня расстаётся со своим начальником и решает войти в игру без посредников, организовывая свой собственный частный покерный дом для знаменитостей. В заведении крутятся огромные деньги, в деле замешаны известные люди и криминальные авторитеты — всё, что нужно для привлечения внимания сотрудников ФБР.

Кадр из фильма «Большая игра»

Подпольная игра с большими деньгами выглядит крайне дорого и привлекательно. Возможность играть в покер в фильме — символ большого достатка и высокого положения в обществе, нищим на этом празднике жизни не место. «Большая игра» — ещё один пример того, как токсичная часть сюжета преподноситься в яркой коробке, чтобы каждый зритель захотел рассмотреть поближе и заглянуть в неё. А вдруг повезёт. Но стоит помнить о том, что пристрастие к азартным игра сродни алкоголизму и наркомании — это путь в никуда.

Любая кинолента делается так, чтобы вызывать желания смотреть себя у зрителей. Ведь фильм — это продукт, направленный на потребителя. Чтобы донести и раскрыть персонажа его делают визуально привлекательным, каким бы негодяем он ни был по факту. Вредные привычки говорят о герое многое, ведь их появление всегда чем-то обусловлено. Но кино и реальная жизнь — вещи кардинально отличающиеся друг от друга. Не все наркоманы выглядят как ДиКаприо, и уж точно ни одна девушка не выглядит как Марго Робби после падения в чан с кислотой.

Вредные фильмы употребляла Лидия Михайлюк