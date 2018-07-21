Том Круз не застегнул ширинку 

Накануне в Токио прошла премьера нового фильма «Миссия невыполнима: Последствия», где главную роль сыграл американский актёр Том Круз (Tom). Артист, конечно же, приехал на премьеру. Том хотел предстать перед зрителями при полном параде, однако он так спешил на мероприятие, что забыл застегнуть молнию на брюках своего костюма и появился перед публикой с рубашкой, торчащей из ширинки. Впрочем, несмотря на это, Том выглядел счастливым и веселым. Российская премьера блокбастера состоится уже июля. Ждём с нетерпением!