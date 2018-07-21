Съемки фильмов о героях Северного Кавказа продолжатся осенью

АРХЫЗ, 21 июля. / ТАСС /. Съемки военной драмы «Высота 220» и исторической киноленты «Аманат» продолжатся осенью 2018 года, по обоим проектам завершились съемки зимних сцен, сообщил ТАСС один из продюсеров, руководитель Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров.

"Мы отсняли зимние блоки по двум проектам. По фильму «Высота 220» съемки проходили в Белоруссии, на натурной площадке «Беларусьфильм», строили целую деревню, проведена колоссальная декорационная работа, была техника, огромное количество массовки По проекту «Аманат» мы отсняли зимний блок в Санкт-Петербурге, часть в Дагестане. Сейчас мы готовимся к следующим съемкам, они будут осенью", — сказал он в кулуарах гражданского форума «Архыз XXI».

По словам Джафарова, возможны поправки в сроках сдачи фильмов, однако работу планируется завершить в 2019 году. «Мне бы хотелось больше делать кино на межнациональную тематику, об общеисторической памяти народов России, брать разные срезы взаимоотношений народов России — исторический, современный, это может быть и в комедийном и мелодраматическом жанрах. Мне кажется, что эта ниша у нас сейчас не занята», — считает руководитель клуба.

Как сообщалось, Фильм «Высота 220» расскажет о герое Великой Отечественной войны Ханпаше Нурадилове, картина «Аманат» расскажет историю сына имама Шамиля Джамалуддина. Оба проекта поддержало Министерство культуры РФ , планируется, что фильмы выйдут в широкий прокат.

Ханпаша Нурадилов — Герой Советского Союза, уничтоживший свыше 920 фашистских захватчиков. Он родился в 1920 году в дагестанском селе Ярыксу-Аух в крестьянской семье чеченцев-аккинцев. Герой погиб в сентябре 1942 года на высоте 220 на левом берегу Дона на подступах к Сталинграду — Ханпаша был ранен разрывом танкового снаряда, но продолжал бой, уничтожив большое число гитлеровцев.

Старший сын имама Шамиля Джамалуддин в ходе битвы за Ахульго во время Кавказской войны был выдан отцом в Россию в качестве аманата (заложника) в 1839 году. С девятилетнего возраста Джамалуддин воспитывался в России, здесь же поступил на военную службу. Сам имам Шамиль продолжал борьбу против русских войск, а во время Крымской войны совершил набег на российские владения в Грузии, захватив знатных заложников. В 1855 году их удалось обменять их на пленных горцев, в том числе на Джамалуддина.