Нечто необыкновенное: Трейлер фильма «Стекло» 

Вышел первый трейлер фильма «Стекло», сиквел «Неуязвимого» и «Сплита». М. Найт Шьямалан представил долгожданное видео на конвенте Comic Con.
В центре истории окажутся три неординарные личности — неуязвимый Дэвид Данн, Кевин Крамб, страдающий расщеплением личности и хрупкий, но невероятно умный мистер Стекло. Они попадают на лечение к психиатру, который специализируется на пациентах, считающих себя супергероями.
К своим ролям в остросюжетном триллере вернулись Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис и Джеймс МакЭвой. Звезда «Американской истории ужасов» Сара Полсон сыграла лечащего врача главных героев.
Российская премьера «Стекла» состоится 17 января.
Елизавета Бережная