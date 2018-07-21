Первый трейлер фильма «Стекло»: смесь «Неуязвимого» и «Сплита» дух захватывает!

Актерский состав дополнили Спенсер Трит Кларк в роли сына Данна и Чарлэйн Вудард в роли матери Прайса, а также обладательница премии «Золотой Глобус» Сара Полсон

Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, неуязвимый Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.

Комикс-триллер «Стекло» выйдет в прокат в России и странах СНГ 17 января 2019 года.