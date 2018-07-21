Первый трейлер фильма «Стекло»: смесь «Неуязвимого» и «Сплита» дух захватывает! 

Брюс Уиллис возвращается к роли «неуязвимого» Дэвида Данна, Сэмюэл Л. Джексон снова появится на экране в образе Элайджи Прайса, известного также как Мистер Стекло. К ним присоединятся Джеймс Макэвой, исполнивший роль страдающего множественным расстройством личности Кевина Венделла Крамба из фильма «Сплит», а также актриса Аня Тейлор-Джой в роли Кейси Кук, единственной выжившей заложницы Зверя.
Актерский состав дополнили Спенсер Трит Кларк в роли сына Данна и Чарлэйн Вудард в роли матери Прайса, а также обладательница премии «Золотой Глобус» Сара Полсон.
Сюжет нового фильма разворачивается после финала фильма «Сплит». В поисках встречи с обладающим фантастическими способностями Зверем, неуязвимый Дэвид Данн выходит на след Кевина Крамба. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который тщательно хранит секреты Данна и Крамба.
Комикс-триллер «Стекло» выйдет в прокат в России и странах СНГ 17 января 2019 года.