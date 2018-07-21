Сериал «Баффи — истребительница вампиров» ждет перезапуск

Киностудия 20th Century Fox переснимет знаменитый сериал «Баффи — истребительницы вампиров». Заниматься новым проектом будет автор оригинального шоу и сценаристка «Остаться в живых» Моника Брин

Сообщается, что главную роль в новом проекте сыграет темнокожая актриса, имя которой пока не раскрывается. Действия новой «Баффи» перенесут в наши дни, но сценаристы обещают, что возьмут многое от оригинального сериала.

«Баффи — истребительница вампиров» выходила с 1997 по 2003 год. В главной роли снималась Сара Мишель Геллар . Баффи обладала сверхспособностями и боролась с потусторонними существами. Когда сериал закрылся, историю продолжили в формате комиксов, которые выходят до сих пор.

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