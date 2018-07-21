Летние новинки: какие сериалы смотреть

Лето в самом разгаре, начинается пора отпусков, но это не значит, что создатели сериалов тоже отдыхают. Ближайшие месяцы приготовили несколько интересных премьер. Подробности — в материале ниже. Наследники

Премьера: 3 июня 2018 года

В центре сюжета сериала семья стареющего медиамагната Логана Ройя ( Брайан Кокс , «Троя»). Опытный и безжалостный Логан в силу своего возраста вынужден уйти на покой и оставить управление крупнейшим медийным конгломератом детям. Тут начинается самое интересное: у Роя четверо детей и у каждого из них свои планы на компанию отца. Старший сын далек от бизнеса, живет на футуристической ферме и мечтает продавать пресную воду в случае конца света. Средний, Кендалл ( Джереми Стронг , «Игра на понижение»), он же первый претендент на кресло гендира, достаточно резок в принятии бизнес решений. Младший, Роман, совсем не думает о работе и весь погружен в в развлечения. Наконец, у Логана есть дочь Шибан, которая предпочла бизнесу политику. Но когда речь заходит о наследстве, дети проявляют недюжинный интерес к империи отца. Сериале полон шуток на тему новых медиа, власти и управления бизнесом, а также позволяет взглянуть на мир СМИ изнутри. Острые предметы

Премьера: 8 июля 2018 года

Криминальный триллер, который обещает стать хитом этого лета. Команда над сериалом работала очень сильная: режиссер «Большая маленькая ложь» Жан-Марк Валле и автор книги «Исчезнувшая» Гиллиан Флин. Главная героиня сериала, корреспондент Камилла ( Эми Адамс ), только что вышла из психиатрической клиники, где боролась с последствиями психологической травмы. Она отправляется в свой родной город, где ей предстоит вести расследование об убийстве двух девочек и попутно залечить душевные раны. Телеканалы также не думают отдыхать летом. Например, канал Spike 16 июля выпускает сразу три российские ТВ-премьеры сериалов:

Драма «Туннель» описывает убийство на границе двух государств, которой символически становится Евротоннель. К расследованию привлечены английский детектив Карл Робак ( Стивен Диллэйн ) и французский инспектор Элиз Вассерман (Клеманс Поэзи). Вместе им предстоит найти изощренного и жестокого серийного убийцу. К слову, у сериала позитивные отзывы критиков и хороший рейтинг ресурса IMDB в 7.8 баллов из 10, а актер Стивен Диллэйн имеет в своем арсенале награду международной премии «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль». В комедийном детективе «Ясновидец» речь идет о частном детективе по имени Шон Спенсер . Шон выдает себя за ясновидца, обладающего сверхъестественными способностями. Но на самом деле у него просто блестящая память и развитые логические способности. Своим талантам он находит применение, сотрудничая с полицией и раскрывая самые запутанные дела. В сериале можно заметить элементы самых разных жанров. Это и детектив, и комедия, а также драма, повествующая о непростых отношениях основных персонажей. Остросюжетная эпопея «Заложница: начало» спродюсирована легендарным Люком Бессоном , выступает прологом одноименной трилогии фильмов об отставном агенте ЦРУ Брайане Миллсе . В сериале рассказывается о начале службы Миллса в спецслужбах, тех днях, когда ему пришлось пережить смерть своей сестры. Трагедия сильно подкосила его, но не сломила. Теперь Брайан заколен и готов успешно выполнять сложные задания, чтобы не потерять место в специальном отряде ЦРУ. Кстати, в главной роли сериала снялся британский актер Клайв Стэнден , известный по исторической саге «Викинг». Касл-Рок Премьера: 25 июля 2018

Сериал необычен тем, что снят по мотивам сразу нескольких книг Стивена Кинга : «Куджо», «Темная половина», “ Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка” и «Тело». Писатель сам выступил в роли сценариста, так что за сюжет можно не переживать. Сериал рассказывает о городке Касл-Рок, о котором можно узнать из некоторых книг автора. Действующие герои четырех книг Кинга попадают в него и вступают в борьбу темных и светлых сил за судьбу всего человечества. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс — мастер загадок и интриг, на счету которого известный сериал «Остаться в живых». Разочарование

Премьера: 17 августа 2018

“Разочарование” — это новый мультсериал для взрослых от создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга . Снятый в его фирменном стиле, он рассказывает историю принцессы-алкоголички Бин, её эльфа-компаньона Эльфо и личного демона Люци. Все герои живут в средневековым королевстве Бинландия и путешествуют по нему. 10-ти серийные приключения принцессы и ее компании ознаменуются встречами с не менее колоритными фантазийными персонажами: троллями, гарпиями, феями, чудовищами, ну и без простых чудаков не обойдется. Доля отменного юмора гарантирована. Кстати, это первый проект Мэтта Грейнинга за долгое время. Джек Райан

Премьера: 31 августа 2018