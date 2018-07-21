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Магомаев и Коннери: артистизм в каждом взгляде и звуке
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Магомаев и Коннери: артистизм в каждом взгляде и звуке 

Мир24 56 минут назад
Телеканал «МИР 24» предлагает сравнить людей, которые так похожи, что немудрено и запутаться. Буквально одно лицо, один взгляд на двоих. Хотя один родился на холодных просторах Шотландии, а другой в жарком Баку. Шон Коннери и Муслим Магомаев.
Шон Коннери и Муслим Магомаев похожи. Похожи внешне и похожи тем, что оба они были не только выдающимися артистами — а Магомаев был не только выдающимся певцом, но и именно артистом. Артистизм был необходимой частью его сценического образа, но артистизм был и в его природе, в манерах, в том, как красиво он умел построить свою жизнь. В этом смысле экранный Шон Коннери — там, где ему доставались не экранные злодеи, а благородные герои, аристократы, — да, в таких ролях, он, конечно, был особенно похож на нашего самого красивого певца, который — что было, кстати, свойственно для советского искусства — классическую школу и классическую выучку выводил на широкие просторы эстрады.
Магомаев — из тех, кто до Доминго, Каррераса и Паваротти сделал оперные арии эстрадными шлягерами, а сам стал поп-звездой задолго до того, как по проторенной им дороге пошли новые поколения оперных солистов и солисток.
О Магомаеве можно многое говорить, если можно так сказать, в противовес Коннори. Так, например, в отличие от Шона Коннери, Магомаев никогда не занимался бодибилдингом — он от природы был прекрасно сложен и красив.
Он не снимался в фильме с названием из «России с любовью», также в отличие от Шона Коннери, но выезжая регулярно за рубеж, приезжал именно из России с любовью, безо всякого иронического подтекста, вложенного в название этого фильма из серии приключений об агенте 007.
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