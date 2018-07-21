В трейлере Star Trek: Discovery Спока не показали 

На мероприятии Comic-Con в Сан-Диего канал CBS показал трейлер второго сезона фантастического сериала Star Trek: Discovery. Это произошло во время специальной панели, на которой создатели рассказали о новых сериях и официально подтвердили, что в продолжении появится легендарный капитан «Энтерпрайза» Спок. Правда, в сериале мы встретимся с ним в молодости, и вероятно, это будет оформлено как воспоминания его сводной сестры Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин).
Премьера второго сезона намечена на начало 2019 года. Но уже осенью поклонники сериала смогут увидеть четыре коротких (10-15 минут) эпизода. Каждый из них будет посвящён отдельному герою вселенной. В частности, нам расскажут о судьбе Гарри Мадда (Рэйн Уилсон), Крафта (Элдис Ходж), Сару (Даг Джонс) и Сильвии Тилли (Мэри Вайзман).
В продолжении к съёмочной группе сериала присоединится Ребекка Ромейн («Люди Икс: Последняя битва»). Какова будет её роль в истории, пока что неизвестно.