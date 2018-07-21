Михалков дорого заплатил за успех

Никита Михалков в представлении не нуждается. Он знаменитый, любимый государством кинорежиссёр, великолепный актёр, а к тому же воплощение патриотизма и почвенничества. Количество его регалий зашкаливает, он не боится ни министра культуры, ни ближайшего сотрудника премьера Наталью Тимакову и открыто с ними конфликтует. Михалков очень богат, он ведёт бизнес.

Режиссёр необыкновенно талантлив… Или был талантлив. На примере Михалкова можно понять, совмещаются ли с гениальностью перемена взглядов, занятия политикой и коммерцией.

Вспомним его Колю из «Я шагаю по Москве» — Никите Сергеевичу 18 лет. Он обаятелен, органичен, трогателен, мил — его герой являлся воплощением всего самого светлого, что только может быть в молодости.

Мосфильм

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

А ранние фильмы Никиты Сергеевича, от «Свой среди чужих, чужой среди своих» до «Урги» — по ним видно, что он фантастически талантлив, ему удаются и боевик, и психологическая драма, и мелодрама, и эпос. Взглянем на нынешнего, барственного, холёного, украшенного перстнями Никиту Сергеевича — большой любви он не вызывает, да ему это и не нужно. Он — хозяин жизни. А вот его последние фильмы, неважно, что это — «Солнечный удар» или «Предстояние 2». Теперь Никита Сергеевич тяжко рожает образные метафоры — видно, что они должны стать гениальными, не хуже, чем у Довженко. Но оборачивается это пшиком: свойственные ему прежде божественная лёгкость, умение словно невзначай, играя, создавать художественные миры, ушли.

Карьера Никиты Михалкова в известной мере отражает жизненный путь его отца, хорошего детского писателя, автора советского гимна, председателя Союза писателей СССР. Кровь у Михалковых дворянская, умение оказаться наверху при любой власти, очевидно, наследственное качество. Сергею Владимировичу Михалкову , потомку князей Голицыных и Ухтомских, при советской власти повезло — одно из его стихотворений понравилось Сталину. Но дальше всё зависело от него, и он не оплошал — свой первый орден Ленина Сергей Михалков получил в 26 лет.

Сергей Михалков с супругой Юлией Субботиной

Сын вельможного отца и одарённый человек, Никита Сергеевич комфортно себя чувствовал при СССР. Но его настоящее время пришло, когда Советского Союза не стало, и перед умными, известными, обладающими большими связями людьми открылись огромные возможности. Никита Михалков был близок к Руцкому, в 1995 баллотировался в Госдуму от партии «Наш Дом — Россия», в 1999 участвовал в избирательной кампании, организованной Березовским. Говорили, что Никита Михалков мог стать кандидатом в президенты — но Владимир Путин оказался ярче и перспективней.

При жизни Ельцина Михалков его поддерживал, сейчас он критически отзывается о ельцинской эпохе, его идеал — царская Россия. И сам Никита Сергеевич кажется перенёсшимся в наш век персонажем этого времени, богатым и знатным барином. Несколько утрированным, напоминающим его героя из «Статского советника», генерала Пожарского.

Глядя на теперешнего Михалкова понимаешь, что даже такой талантливый человек не может стать всем на свете. Нельзя быть политиком, коммерсантом, лоббистом и одновременно блестящим режиссёром: твои фильмы волей-неволей станут иллюстрацией к политическим взглядам. Если те меняются вслед за конъюнктурой, фильмы будут безжизненными. А если в жизни ты упоён собой и тебе кажется, что ты изрекаешь важные для всего народа истины, пострадает твоё актёрское обаяние.

Студия «ТриТэ»

Кадр из фильма «Статский советник»

Никита Сергеевич добился успеха, и дорого за это заплатил — зрители не увидят фильмы, которые он мог бы снять, будь его жизнь не столь полна разнообразных удач. И это очень печально.