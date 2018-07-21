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Дэвид Линч рассказал о своем творчестве участникам ярмарки современного искусства в Латвии
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Дэвид Линч рассказал о своем творчестве участникам ярмарки современного искусства в Латвии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
РИГА, 21 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Возможность пообщаться напрямую с кинорежиссером Дэвидом Линчем получили посетители проходящей в эти дни международной художественной ярмарки современного искусства Jurmala Art Fair — 2018. Для них была организована видеоконференция с режиссером.
В ходе разговора, который Дэвид Линч вел из своей квартиры, он много рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются художники сегодня.
"В данное время я вижу, что у художественных фильмов проблемы, — сказал он. — Аудитория кинотеатров ходит только на блокбастеры, для арт-хауса настали грустные времена".
"Кабельное ТВ стало новым арт-хаусом, — сказал Линч. — Там много свободы, есть возможность продолжать рассказывать историю. Для меня сейчас это место для инноваций и свободной работы".
По словам режиссера, в своем творчестве он не ориентируется на актуальные тренды. «Требуется минимум год, иногда два-три, чтобы сделать фильм, — рассуждает Линч. — Мир постоянно меняется, так что если вы делаете фильм о нынешних идеях, то к моменту его завершения мир уже станет другим. Для меня важнее остаться честным перед идеей, которую я выражаю».
Искренность в выражении идеи кажется Линчу важнейшим фактором в творчестве.
"Если вам нравится история, она кажется вам хорошей, и вам важно ее выразить — это оно, расскажите ее миру, другого контроля здесь нет", — убежден режиссер.
Для поиска новых творческих идей Линчу помогает техника трансцендентальной медитации. «Я начал медитировать на съемках фильма „Голова-ластик“ [Eraserhead, 1977]. Тогда у меня было много беспокойств о будущем, но когда я начал медитировать, это ушло, стало появляться больше идей для работы, появилась уверенность в себе», — говорит он.
Линч призывает всех воспользоваться этой техникой. «Ее освоение займет четыре дня, и потом она останется с вами на всю жизнь», — сказал он.
"У меня масса идей, которые я до сих пор не использовал", — добавил режиссер.
Ярмарка Jurmala Art Fair
В рамках международной художественной ярмарки современного искусства Jurmala Art Fair — 2018, которая проходит 18-22 июля, состоялась первая в истории Латвии выставка художественных работ Дэвида Линча. Здесь представлены 37 литографий режиссера, которые он создал в течение тех лет, когда приостановил работу в кино и занялся творческими поисками в других формах искусства. В частности, режиссер пробовал себя в рисунке, живописи, фотографии, а также в звуковых инсталляциях.
О Дэвиде Линче
Дэвид Линч — представитель американского независимого кино, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. За свою карьеру снял 10 полнометражных картин, и многие из них, такие как «Человек-слон» (The Elephant Man, 1980), «Синий бархат» (Blue Velvet, 1986), «Дикие сердцем» (Wild at Heart, 1990), стали классикой кино. Кинокритики указывают, что Линч во многом предвосхитил появление таких феноменов в кино, как Квентин Тарантино, Роберт Родригес и братья Коэны. Но наибольшую популярность у широкой публики Линч снискал после выхода мистического сериала «Твин Пикс» (Twin Peaks, 1990-1991). В прошлом году вышло продолжение сериала о расследовании убийства Лоры Палмер.
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