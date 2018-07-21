Киллиан Мерфи: Мне нужны усилия, чтобы выглядеть крутым ублюдком

С Чемпионатом Мира в России покончено, как и с темой футбола на наших страницах. Сегодня в субботнем параде лучших мужчин современности на Heroine — маньяк Пугало, гангстер Томи Шелби, наивный котенок Патрик в женском платье: бесподобный ирландец Киллиан Мерфи . В жизни он не соответствует ни одной из своих ролей.

Режиссеры любят его за «хамелеонские» роли. Я долгое время смотрела на Мерфи поверхностно: яркие почти женские голубые глаза на фоне скульптурных скул кажутся холодными и даже жестокими. Он определенно красив, но его внешность отталкивает. Киллиан Мерфи родился в ирландской педагогической семье. Никто из его родных не зарабатывал на жизнь искусством. Киллиан тоже не планировал. Он увлекался музыкой, пел в рок-группе и даже почти подписал контракт с музыкальным лейблом, но передумал. После школы Мерфи зачем-то учился на юридическом. Самым интересным в студенческой жизни оказалась работа в театральной студии при вузе. С театра он и начал свою карьеру, и, как любой актер, быстро начал совмещать работу на сцене и съемки в кино.

О роли трансгендера в фильме «Завтрак на Плутоне»

Нельзя полностью оценить талант Киллиана Мерфи, не увидев фильм «Завтрак на Плутоне». Образ веселого юноши Патрика Брандена в парике и горжетке, который ищет свою маму, не похож ни на одну его роль. Как рассказал сам Мерфи, он хотел сняться в этом фильме, потому что такой случай выпадает только раз в жизни. Раньше он никогда не имел дела с трансгендерами, поэтому актеру пришлось найти такого человека, который согласился переодеть Киллиана и провести по ночным клубам.

Я подметил, что все травести очень остры на язык. Это потому, что они постоянно вынуждены отбиваться от сыплющихся со всех сторон оскорблений. Еще очень часто они ведут себя как злобные стервы, но и это — защитный механизм. Котенок точно такой же — ему слишком часто пытались причинить боль, вот он и напялил на себя непробиваемый панцирь.

Несмотря на драму, «Завтрак на Плутоне» — очень позитивная и юмористическая картина. При всей своей мужественности Киллиан выглядит в этой роли очень уверенно — благодаря выразительным глазам, чувственным губам и его фирменной чудаковатости.

О Томи Шелби в «Острых козырьках»

Я, как и многие, по-настоящему открыла для себя Киллиана Мерфи в «Острых козырьках». Томи Шелби начинается с привычной жестокости во взгляде и отталкивающей красоты. Любовная история и семейные передряги снимают с него слой за слоем. Томи — а вместе с ним и Киллиан Мерфи — раскрывается, превращается из плоской картинки в объемного персонажа. Для роли главаря гангстерской группировки Мерфи пришлось завязать с вегетарианством, которого он придерживался 15 лет. Режиссер посчитал, что он не должен выглядеть худым ирландским парнем.

Не могу сказать, что у меня такой уж внушительный вид, поэтому первое время работы над «Острыми козырьками» я занимался тем, чтобы сделать из Томми авторитетного персонажа, который способен на многое и вызывает уважение.

В сериале большое внимание уделяется стилю персонажей. Твидовые пиджаки, кепки, характерные стрижки — обязательная часть образа. Как отмечает Киллиан, в жизни он абсолютная противоположность Томасу Шелби и ему пришлось приложить много усилий, чтобы сыграть такого жесткого парня.

Я бы никогда по собственной воле не сделал бы эту стрижку. Эта стрижка, кепка, голос, прогулка и изнурение — это все усилия, чтобы заставить меня выглядеть крутым ублюдком, которым я действительно не являюсь. Я никогда даже не был в драке.

Мерфи категорически не согласен с тем, что большинство его ролей — отрицательные, и его ассоциируют с образом злодея.

Я все еще не понимаю, почему многим кажется, будто я только и делаю, что играю злодеев. Я даже слышал теорию, что это все из-за моего лица, мол, даже в спокойном состоянии я выгляжу опасно. Спасибо, конечно, но на то я и актер, чтобы выглядеть по-разному и передавать разные эмоции. Из всех персонажей за всю мою карьеру только двое были настоящими злодеями — Пугало в «Бэтмене» и террорист в «Ночном рейсе». Все остальные роли были интересны как раз тем, что они сложные, многослойные, существуют в серой зоне черно-белого спектра. Можем ли мы с ними себя ассоциировать? Можем ли им сочувствовать, учитывая их противоречивость? Вот именно это мне интересно в персонажах, а играть однозначно плохих парней так же скучно, как и играть однозначно хороших.

О своем стиле

В жизни Киллиана Мерфи все очень просто и даже прозаично: единственная жена за 20 лет жизни, двое сыновей, скромная одежда и обычное счастье вроде семейной поездки на запад Ирландии. Он редко появляется в телешоу, не часто дает интервью и ведет себя очень скрытно. Медийность — это не для него.

У других есть желание такими быть, а у меня нет. Я в этом деле профан. Я понял, что нужно сосредоточиться на своей работе. Чем меньше людей знают вас, тем легче будет переубедить их, что вы не такой, как ваш герой на экране. Кажется очевидным, не так ли?

Он старомоден как в жизненных ценностях, так и в привычке одеваться.

Я стараюсь быть простым в отношении одежды. Я классический парень. Хорошая пара джинсов, футболка, ремень. Я придерживаюсь вещей, которые работают. Но в молодости я сделал много ошибок. Когда я играл в театре на Вест-Энде, я надел шерстяной свитер длиной до колен, а потом однажды меня спросили, не нужен ли мне приют на ночь.

Не считаю себя модником. Мне нравятся хорошо сделанные и хорошо сшитые вещи, и я с удовольствием их ношу, но я не выражаю себя через одежду.

Я считаю, что вещь не до конца твоя, если ты не носил ее в течение нескольких лет и «не отпечатал» на ней свой силуэт. Я ношу куртки, ботинки — что угодно — до полного износа. Люблю вещи, состаренные естественным путем.

Таков уж этот хамелеон Киллиан Мерфи: застенчивый и непритязательный в жизни, агрессивный, чувственный и безумный на экране. Осталось потерпеть полгода, и мы снова будем любоваться им в новом сезоне «Острых козырьков».

А какие фильмы с Киллианом Мерфи тебе запомнились больше всего?