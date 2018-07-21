Питт и Ди Каприо отказались играть в «Горбатой горе» 

В 2005 году этот фильм прославил чуть ли не всех к нему причастных, но все могло сложиться иначе.
Оказывается, режиссером картины должен был стать Ганс Ван Сант, а на главные роли он приглашал уже тогда популярных актеров Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо, однако идея провалилась. Ван Сант говорит, что ему хотелось видеть уже известных актеров, а не начинающих, но никто не соглашался. Он также упомянул, что помимо Питта и ДиКаприо он рассматривал Мэтта Дэймона и Райана Филиппа, но и те отказались.
"Горбатая гора" рассказывает историю любви двух ковбоев в середине прошлого века. Лента прославила режиссера Энга Ли и стала настоящим прорывом в карьере Хита Леджера и Джейка Джилленхола, сыгравших главные роли.
Фильм завоевал сразу несколько престижных премий, в том числе BAFTA и "Золотой глобус". Энг Ли получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер" и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Оба актера также получили номинации на "Оскар".