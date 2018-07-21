Питт и Ди Каприо отказались играть в «Горбатой горе»

В 2005 году этот фильм прославил чуть ли не всех к нему причастных, но все могло сложиться иначе.

"Горбатая гора" рассказывает историю любви двух ковбоев в середине прошлого века. Лента прославила режиссера Энга Ли и стала настоящим прорывом в карьере Хита Леджера и Джейка Джилленхола, сыгравших главные роли.