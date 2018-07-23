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Недовольный граффити Черчесова петербуржец просит закрасить портрет Бодрова
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Недовольный граффити Черчесова петербуржец просит закрасить портрет Бодрова 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, который ранее жаловался на граффити с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, просит городские власти закрасить и портрет Сергея Бодрова-младшего, появившийся на стене подстанции в Центральном районе около 4 лет назад и недавно испорченный неизвестными.
Граффити с изображением Черчесова, которые музыкант Сергей Шнуров подписал строчкой из своей песни «Ты просто космос, Стас», появились в июне на стене подстанции "Ленэнерго" на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц в Петроградском районе Петербурга. Как сообщал РИА Новости соавтор граффити и руководитель стрит-арт-проекта HoodGraff Артем Бурж, портрет Черчесова был создан в знак признания успехов сборной России на чемпионате мира по футболу. После того как неизвестные вандалы испортили граффити, «отрезав» указательный палец на портрете тренера сборной России, уличные художники обновили композицию, однако через несколько дней неизвестные вновь испортили портрет, и сейчас стена приведена в первоначальный вид.
После создания граффити с Черчесовым житель Петербурга, который называет себя Александр С., дважды жаловался на него районным властям через официальный портал «Наш Санкт-Петербург». В воскресенье на этом портале зарегистрирована его новая жалоба на граффити с изображением Сергея Бодрова-младшего в образе Данилы Багрова и подписью «В чем сила, брат?», которое было создано участниками проекта HoodGraff в 2014 году, а на днях также испорчено неизвестными вандалами.
"Удалить надписи и граффити, привести фасад в проектное состояние в соответствии с колерным бланком", — просит заявитель.
В «Ленэнерго», на балансе которого находится подстанция с портретом Бодрова, РИА Новости сообщили, что дальнейшая судьба испорченного граффити пока не определена, и «ясность возникнет ближе к вечеру».
Бурж сказал РИА Новости, что участники HoodGraff пока не решили, станут ли они создавать новые граффити с Бодровым и где они могут быть размещены.
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