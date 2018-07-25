Сквер Цоя в Петербурге превратили в серую стену

Местный житель оставил жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург», заявив, что на лбу у музыканта появилось «что-то похожее на птицу» и попросил закрасить рисунок. Однако к проблеме власти решили подойти радикально и уничтожили все граффити.

Пятому каналу удалось пообщаться с автором граффити — лидером движения «Рок-Петроград» Сергеем Елгазиным. По его словам, на рисунок власти давали разрешение.

— Вот этот Александр, который жаловался на граффити Бодрова и Черчесова, оставил на портале жалобу и на этот портрет. Попросил обратить внимание на лоб — там пририсовали что-то похожее на птицу. Там кто-то немножко повандальничал и вот Александр — жалобщик попросил восстановить первозданный вид. Но закрасить Цоя он не просил. Чиновники не стали обращать внимания на лоб, они просто решили закрасить серой краской, — рассказал Пятому каналу лидер движения «Рок-Петроград» Сергей Елгазин.

Однако коммунальщики закрасили не все — они оставили надпись «Сквер Виктора Цоя».

— У меня есть желание туда пойти и серой краской закрасить и эти буквы тоже. Как символ солидарности в кавычках с этим движением по борьбе с граффити, которое у нас развернулось в городе. Очевидно же, что людям портреты нравятся, они живут там месяцами, годами. А потом появляется какой-то Александр и его власти слушают внимательнее, чем других горожан, — заключил Елгазин.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге.