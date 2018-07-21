Вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге 

В Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым в образе его героя из фильма «Брат», пишут очевидцы в соцсетях.
На изображении появилась надпись, сделанная красной краской. Авторы портрета уже пообещали, что в скором времени вернут граффити первозданный вид.
Напомним, изображение главного героя фильм «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова можно увидеть на стене подстанции рядом с метро «Площадь Александра Невского».
Ранее вандалы испортили граффити с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В результате рисунок пришлось полностью закрасить.