Вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым в Петербурге

В Петербурге вандалы испортили граффити с Сергеем Бодровым в образе его героя из фильма «Брат», пишут очевидцы в соцсетях.

На изображении появилась надпись, сделанная красной краской. Авторы портрета уже пообещали, что в скором времени вернут граффити первозданный вид.

Напомним, изображение главного героя фильм «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова можно увидеть на стене подстанции рядом с метро «Площадь Александра Невского».