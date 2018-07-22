Режиссер «Стражей Галактики» уволен за шутки

Голливудский режиссер Джеймс Ганн , снявший две ленты про "Стражей Галактики", уволен со съемок третьего фильма. Об этом сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн. Причиной увольнения стали давние провокационные высказывания Ганна в Twitter: он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Внимание на посты известного режиссера обратил ультраправый писатель Майк Сернович, который давно обращался к руководству Disney с тем, чтобы Ганна уволили.

"Оскорбительные заявления на странице Twitter Джеймса несовместимы с ценностями нашей студии, мы решили разорвать наши деловые отношения с ним", — заявил глава Walt Disney Studios Алан Хорн.

Ганн в свою очередь стер оскорбительные посты и несколько раз извинился:

"Те, кто следил за моей карьерой, знают, что, когда я начинал, я считал себя провокатором, снимал фильмы и придумывал шутки, которые были возмутительными и игнорировали многие табу. Я много раз публично заявлял, что я развивался как личность, и моя работа, и мой юмор тоже".

"Я не могу сказать, что я стал лучше, просто сейчас я очень сильно отличаюсь от того, каким я был несколько лет назад".

Несмотря на публичные извинения, Джеймсу Ганну не удалось сохранить за собой место режиссера третьей части "Стражей галактики". О том, кто займет режиссерское кресло, пока не известно.