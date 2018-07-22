Режиссер «Стражей Галактики» уволен за шутки 

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, снявший две ленты про "Стражей Галактики", уволен со съемок третьего фильма. Об этом сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн. Причиной увольнения стали давние провокационные высказывания Ганна в Twitter: он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Внимание на посты известного режиссера обратил ультраправый писатель Майк Сернович, который давно обращался к руководству Disney с тем, чтобы Ганна уволили.
"Оскорбительные заявления на странице Twitter Джеймса несовместимы с ценностями нашей студии, мы решили разорвать наши деловые отношения с ним", — заявил глава Walt Disney Studios Алан Хорн.
Ганн в свою очередь стер оскорбительные посты и несколько раз извинился:
"Те, кто следил за моей карьерой, знают, что, когда я начинал, я считал себя провокатором, снимал фильмы и придумывал шутки, которые были возмутительными и игнорировали многие табу. Я много раз публично заявлял, что я развивался как личность, и моя работа, и мой юмор тоже".
"Я не могу сказать, что я стал лучше, просто сейчас я очень сильно отличаюсь от того, каким я был несколько лет назад".
Несмотря на публичные извинения, Джеймсу Ганну не удалось сохранить за собой место режиссера третьей части "Стражей галактики". О том, кто займет режиссерское кресло, пока не известно.