Ещё
Режиссер «Стражей Галактики» уволен за шутки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Режиссер «Стражей Галактики» уволен за шутки 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Голливудский режиссер Джеймс Ганн, снявший две ленты про "Стражей Галактики", уволен со съемок третьего фильма. Об этом сообщил председатель совета директоров Disney Алан Хорн. Причиной увольнения стали давние провокационные высказывания Ганна в Twitter: он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Внимание на посты известного режиссера обратил ультраправый писатель Майк Сернович, который давно обращался к руководству Disney с тем, чтобы Ганна уволили.
"Оскорбительные заявления на странице Twitter Джеймса несовместимы с ценностями нашей студии, мы решили разорвать наши деловые отношения с ним", — заявил глава Walt Disney Studios Алан Хорн.
Ганн в свою очередь стер оскорбительные посты и несколько раз извинился:
"Те, кто следил за моей карьерой, знают, что, когда я начинал, я считал себя провокатором, снимал фильмы и придумывал шутки, которые были возмутительными и игнорировали многие табу. Я много раз публично заявлял, что я развивался как личность, и моя работа, и мой юмор тоже".
"Я не могу сказать, что я стал лучше, просто сейчас я очень сильно отличаюсь от того, каким я был несколько лет назад".
Несмотря на публичные извинения, Джеймсу Ганну не удалось сохранить за собой место режиссера третьей части "Стражей галактики". О том, кто займет режиссерское кресло, пока не известно.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»13
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР51
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов1
Видео
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение