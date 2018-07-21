Назван главный враг Венома в новом фильме

Во время Comic-Con в Сан-Диего стало известно, что главного противника Эдди Брока (и Венома) в одноимённом фильме будут звать Бунт (Riot). Это симбиот, человеческое обличие которому подарил актёр Риз Ахмед (« Джейсон Борн », «Изгой-один»). Впрочем, в отличие от комиксов, Бунтом станет не охранник Тревор Коул, а руководитель фонда «Основа Жизни» доктор Карлтон Дрейк.

Исполнитель роли доктора Риз Ахмед описывает своего персонажа как блестящего изобретателя, который пытается ответить на вопрос, как именно будет выглядеть будущее человечества. Дрейк убеждён в необходимости соединения человека и симбиота и гордится своими достижениями в данной области.

При этом, по словам режиссёра Рубена Флейшера , авторы планируют создать большой мир, в котором найдётся место не только Бунту, но и другим злодеям. Так что в «Веноме» следует ждать и других отрицательных персонажей, с которыми придётся взаимодействовать главному герою.