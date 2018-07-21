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Начинающие нижегородские режиссеры узнали, как снять кино с минимальным бюджетом
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Начинающие нижегородские режиссеры узнали, как снять кино с минимальным бюджетом 

В городе N 14 часов назад
Фото: В городе N
Как снять свою первую маленькую историю с ограниченным бюджетом и без поддержки известных кинопродюсеров, будущим мастерам кино рассказала режиссер, лауреат многочисленных российских и международных кинофестивалей Ирина Волкова. Ее мастер-класс прошел в рамках II кинофестиваля «Горький fest» в нижегородском креативном пространстве «Кинофактура» 21 июля.
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Мастер-класс начался с показа одной из работ Ирины Волковой — фильма «Костик». Картина трижды была удостоена призов, а также гран-при Сухумского международного кинофестиваля. Как отметила сама режиссер, эта работа является отличным примером того, как снять кино при маленьком бюджете.
«Обычно людям, которые смотрят этот фильм, сложно с первого взгляда понять, что он был снят на очень незначительную сумму. Для будущих режиссеров, сценаристов и актеров важно понимать, в чем именно заключается экономия, и как сделать так, чтобы маленький бюджет никак не повлиял на качество картины, не исказил изначальную задумку автора», — отметила Волкова.
Режиссер посоветовала будущим киномастерам начинать развиваться в этой области с помощью короткометражек. По ее словам, короткие киноленты всегда проще уложить в маленький бюджет, а заодно узнать все тонкости такой экономии.
«Если вы только ступили на путь кинорежиссуры, то не стоит сразу бросаться в омут с головой и пытаться снять длинную и серьезную картину. Потому что если вы потерпите неудачу, то это может отбросить вас назад в ваших стремлениях. Гораздо более грамотным решением будет начать с небольшой короткометражки, зато более детально проработать сюжет, выработать свой собственный узнаваемый почерк, набить руку», — добавила она.
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Отметим, что Ирина Волкова вошла в состав жюри кинофестиваля «Горький fest». Ей вместе с другими именитыми российскими актерами и режиссерами предстоит оценивать конкурсные работы, представленные на фестивале. Кстати, как призналась режиссер, оценивать картины в этом году будет очень сложно.
«Мне нравится, что на конкурсе представлены очень разные картины. Поэтому и состав жюри выбрали довольно разношерстный — хороший симбиоз для объективной оценки кинолент. Я и сама универсальный режиссер, и снимаю только то, что меня трогает или как-то интересует. Поэтому оценивать конкурсные работы я буду сердцем: какие чувства пытался передать автор, какие приемы он использовал и какое послевкусие остается после картины», — сказала режиссер.
Напомним, летний кинотеатр фестиваля «Горький fest» откроется на Нижне-Волжской набережной.
Текст и фото: Александра Стрелецкая
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