Ещё
Морские доисторические хищники в первом трейлере фильма «Годзилла 2: Король монстров»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Морские доисторические хищники в первом трейлере фильма «Годзилла 2: Король монстров» 

Киноафиша 21 июля 2018
Фото: Киноафиша
В сети появился первый дублированный трейлер фантастического блокбастера «Годзилла 2: Король монстров».
В эпичном видео увидим самых известных морских монстров — Родана, Мотру, Кинга Гидора и, конечно, Годзиллу. После того, как половину человечества скосил вирус, ученые выяснили, что единственная возможность спастись — разыскать и поднять на поверхность доисторических хищников. Но последствия этой грандиозной операции оказываются плачевными, гиганты начинаются сражение за господство на Земле и оставшимся в живых не поздоровится.
Главные роли в масштабном фильме-катастрофе сыграли Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс и Чжан Цзыи.
«Годзилла 2: Король монстров» в кино с 30 мая 2019 года.
Елизавета Бережная
Киноафиша: последние новости
Не трать время: 10 худших фильмов, которые не стоит смотреть Самые кассовые женские персонажи и 50 оттенков сексизма Забиваем-продаем: Кевин Смит просит фанатов поддержать его новый проект
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских мультиках13
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР66
10 лучших комедий 2018 года2
Самые крутые трюки в истории кино
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение