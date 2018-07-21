Морские доисторические хищники в первом трейлере фильма «Годзилла 2: Король монстров» 

В сети появился первый дублированный трейлер фантастического блокбастера «Годзилла 2: Король монстров».
В эпичном видео увидим самых известных морских монстров — Родана, Мотру, Кинга Гидора и, конечно, Годзиллу. После того, как половину человечества скосил вирус, ученые выяснили, что единственная возможность спастись — разыскать и поднять на поверхность доисторических хищников. Но последствия этой грандиозной операции оказываются плачевными, гиганты начинаются сражение за господство на Земле и оставшимся в живых не поздоровится.
Главные роли в масштабном фильме-катастрофе сыграли Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс и Чжан Цзыи.
«Годзилла 2: Король монстров» в кино с 30 мая 2019 года.
Елизавета Бережная