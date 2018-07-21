Ещё
Представлен дебютный трейлер следующего «Годзиллы»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Представлен дебютный трейлер следующего «Годзиллы» 

Игромания.ру 13 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Warner Bros. Pictures на Comic-Con в Сан-Диего продолжает сыпать мировыми премьерами своих грядущих проектов — вслед за роликом продолжения «Фантастических тварей» студия представила и дебютный трейлер сиквела «Годзиллы» с подзаголовком «Король монстров».
Главной героиней второй части станет Мэдисон в исполнении Милли Бобби Браун (Одиннадцатая из «Очень странных дел»). Её вместе с матушкой похитила таинственная группа «Монарх», занимающаяся охотой и изучением необычных существ вроде Годзиллы.
В «Короле монстров» кайдзю предстоит сразиться с тремя гигантскими монстрами, среди которых оказался и Кинг Гидора, давний противник Годзиллы. Человечество тем временем всё ближе к вымиранию.
Премьера ленты в России состоится 30 мая 2019 года.
Дублированный трейлер
Трейлер с оригинальной озвучкой
Игромания.ру: последние новости
Сценарий экранизации Metal Gear Solid «странный», как и подобает первоисточнику Вышел официальный трейлер боевика «Робин Гуд: Начало» На Comic-Con показали полноценный трейлер сиквела «Фантастических тварей»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»13
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР51
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов1
Видео
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение