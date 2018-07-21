Представлен дебютный трейлер следующего «Годзиллы»

Компания Warner Bros. Pictures на Comic-Con в Сан-Диего продолжает сыпать мировыми премьерами своих грядущих проектов — вслед за роликом продолжения «Фантастических тварей» студия представила и дебютный трейлер сиквела «Годзиллы» с подзаголовком «Король монстров».

Главной героиней второй части станет Мэдисон в исполнении Милли Бобби Браун (Одиннадцатая из «Очень странных дел»). Её вместе с матушкой похитила таинственная группа «Монарх», занимающаяся охотой и изучением необычных существ вроде Годзиллы.

В «Короле монстров» кайдзю предстоит сразиться с тремя гигантскими монстрами, среди которых оказался и Кинг Гидора, давний противник Годзиллы. Человечество тем временем всё ближе к вымиранию.

Премьера ленты в России состоится 30 мая 2019 года.

Дублированный трейлер

Трейлер с оригинальной озвучкой