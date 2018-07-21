SDCC 2018: вышел первый трейлер «Аквамена» 

Компания Warner Bros. показала дебютный трейлер кинокомикса «Аквамен» в рамках собственной панели на выставке San Diego Comic-Con 2018.
Действие сольного фильма про Артура Карри развернётся после событий прошлогодней «Лиги справедливости». Невольному правителю Атлантиды предстоит оказаться в самом центре конфликта между жителями подводной царства и обитателями суши.
Джейсон Момоа и Эмбер Хёрд вернутся к ролям Аквамена и Меры. Уиллем Дефо сыграет главного научного советника Атлантиды Нуйдис Валко, Патрик Уилсон воплотит на экране образ Орма Мариуса (Повелителя Океанов), а Дольф Лундгрен — короля Нерея. В фильме также появится мать Артура Карри и бывшая королева Атлантиды Атланна в исполнении Николь Кидман.
Премьера «Аквамена» в России состоится 20 декабря.