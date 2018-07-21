SDCC 2018: вышел первый трейлер «Аквамена»

Компания Warner Bros. показала дебютный трейлер кинокомикса «Аквамен» в рамках собственной панели на выставке San Diego Comic-Con 2018.

Действие сольного фильма про Артура Карри развернётся после событий прошлогодней «Лиги справедливости». Невольному правителю Атлантиды предстоит оказаться в самом центре конфликта между жителями подводной царства и обитателями суши.

Премьера «Аквамена» в России состоится 20 декабря.