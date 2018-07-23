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Трейлер фильма «Аквамен» можно увидеть уже сейчас
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Трейлер фильма «Аквамен» можно увидеть уже сейчас 

Пятый канал 10 часов назад
Фото: Пятый канал
Фильм, рассказывающий историю одного из самых известных супергероев вселенной DC, выйдет во всем мире 14 декабря этого года. В России премьера идет с недельным опозданием — мы сможем увидеть фильм в кинотеатрах только 20-го числа.
Главную роль в «Аквамене» исполнил Джейсон Момоа, известный российскому зрителю по роли Кхала Дрого из сериала «Игра Престолов». Создатели киноленты расскажут, как супергерой прокладывал себе путь к морскому престолу.
Поклонники изучили долгожданный трейлер вдоль и поперек и остались недовольны. По их мнению, режиссер Джеймс Ван подошел к созданию фильма без должной оригинальности и лента во многом повторяет уже устаревшие голливудские клише о подводных мирах.
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