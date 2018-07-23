Трейлер фильма «Аквамен» можно увидеть уже сейчас

Фильм, рассказывающий историю одного из самых известных супергероев вселенной DC, выйдет во всем мире 14 декабря этого года. В России премьера идет с недельным опозданием — мы сможем увидеть фильм в кинотеатрах только 20-го числа.

Главную роль в «Аквамене» исполнил Джейсон Момоа , известный российскому зрителю по роли Кхала Дрого из сериала «Игра Престолов». Создатели киноленты расскажут, как супергерой прокладывал себе путь к морскому престолу.