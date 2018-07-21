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В сенате США призвали к судебному преследованию режиссёра «Стражей галактики»
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В сенате США призвали к судебному преследованию режиссёра «Стражей галактики» 

RT на русском 13 часов назад
Фото: News.ru
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал возбудить уголовное дело в отношении режиссёра двух частей фильма «Стражи галактики» Джеймса Ганна в связи с его записями в Twitter, где он иронизирует на темы насилия и педофилии.
«Эти твиты Джеймса Ганна просто ужасны. Изнасилование ребёнка это не повод для смеха. Как сенатор от Техаса, я работал со слишком большим количеством преступлений сексуального характера в отношении детей. Это настоящее зло. Я рад, что Disney уволила его, но если эти сообщения правда, то его нужно преследовать по суду», — написал Круз в Twitter.
Ранее стало известно, что американская киностудия Walt Disney Studios уволила режиссёра Джеймса Ганна после того, как в его аккаунте в социальной сети Twitter были обнаружены записи 2008—2009 годов, в которых он шутит на темы насилия и педофилии.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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