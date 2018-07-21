«Все так делают»: Харви Вайнштейн впервые прокомментировал секс-скандал

В прошлом году имя голливудского продюсера Харви Вайнтшейна встречалось на новостных полосах чаще других звезд шоу-бизнеса. Он стал настоящим антигероем светской хроники, ведь десятки женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Но он не считает себя виноватым и решил обозначить свою позицию.

На 66-летнего кинематографиста Харви Вайнштейна продолжают сыпаться многочисленные обвинения. И это немудрено, ведь он в обмен на роли предлагал женщинам вступить с ним в интимные отношения. По крайней мере, такова его версия развития событий. Сами же пострадавшие заявляют, что он грубо принуждал их к сексу и у них не всегда была возможность избежать насилия. Продюсер впервые прокомментировал секс-скандал со своим участием, дав первое интервью после обвинения в харассменте. Сейчас, как известно, Вайнштейн находится под следствием и вышел из зала суда под залог в размере $1 миллиона. СМИ представляют его версию развития событий.

По словам Харви, он страдал от отсутствия женского внимания и всячески пытался стать заметным для противоположного пола. При этом продюсер не отрицает, что половые отношения в обмен на роли у него действительно были: «Я родился бедным, гадким евреем и всю жизнь должен был бороться. Ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде… Все до сих пор так делают, это никогда не было принуждением, я никого не заставлял спать со мной».

Откровения мужчины обсуждают в сети. Как и следовало ожидать, большая часть комментариев — резко негативная, многие осуждают продюсера: «Конечно, так делают все, но почему-то большая часть жалоб именно не него, значит, он требовал секса, а не просто предлагал». «Как можно так рассуждать? Женщины же не товар на рынке…» «Очень некрасивая история, думаю, что теперь для него мир кино закрыт навсегда». «А в целом прав он, разве нет? Всегда так было, что продюсеры и режиссеры требовали секса и многие актрисы соглашались на такой обмен услугами». «Мне он жутко неприятен, как можно так поступать?»