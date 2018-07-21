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«На золотом пруду»
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«На золотом пруду» 

Teleprogramma.pro 12 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 1981
Страна: Великобритания, США  Режиссер: Марк Райделл
Сценарий: Эрнест Томпсон
Кто снимался в фильме «На золотом пруду»: Кэтрин Хепберн, Генри Фонда, Джейн Фонда, Даг МакКиэн, Дэбни Коулмен, Уильям Ланто, Кристофер Райделл, Трой Гэрити Сюжет фильма «На золотом озере» Пожилая пара Норман и Этель Тейер приезжают в дом на берегу озера, где прошло детство самой Этель и где выросла их дочь Челси. Супруги по-прежнему нежно привязаны друг к другу. Отставной профессор Норман Тейер-младший не может смириться со своей старостью и недугами. Но энергичная и по-прежнему обаятельная Этель любит своего колючего и острого на язык мужа. Этель очень огорчает, что их единственная дочь Челси, у которой с детства не складывались отношения с отцом, уже восемь лет не виделась с родителями. Пользуясь как поводом грядущим 80-летием Нормана, Этель просит Челси приехать на юбилей и надеется, что самые близкие ей люди смогут наконец найти общий язык.
Челси приезжает. И не одна, а со своим новым избранником и его 13-летним сыном Биллом. Пара отправляется в путешествие по Европе, оставив на попечение стариков 13-летнего подростка. Норман и Этель привязываются к Биллу. Общение с ним помогает Норману лучше понять свою дочь. Интересные факты о фильме «На золотом пруду»:
Сценарий для фильма написан Эрнестом Томпсоном на основе его одноименной пьесы «On Golden Pond». Фильм посвящен памяти монтажера Роберта Л. Вульфа, для которого он стал последним. Роль 80-летнего Нормана Тэйера-младшего оказалась также последней в карьере Генри Фонды. Награды:
Премия «Оскар» 1981): Лучшая мужская роль (Генри Фонда), Лучшая женская роль (Кэтрин Хепбёрн), Лучший адаптированный сценарий (Эрнест Томпсон). Премия «Золотой глобус» (1981): Лучший фильм (драма), Лучшая мужская роль (Генри Фонда), Лучший сценарий (Эрнест Томпсон).
Трейлер фильма «На золотом пруду»:
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