«На золотом пруду»

Жанр: драма

Год: 1981

Кто снимался в фильме «На золотом пруду»: Кэтрин Хепберн , Генри Фонда, Джейн Фонда, Даг МакКиэн, Дэбни Коулмен, Уильям Ланто, Кристофер Райделл , Трой Гэрити Сюжет фильма «На золотом озере» Пожилая пара Норман и Этель Тейер приезжают в дом на берегу озера, где прошло детство самой Этель и где выросла их дочь Челси. Супруги по-прежнему нежно привязаны друг к другу. Отставной профессор Норман Тейер-младший не может смириться со своей старостью и недугами. Но энергичная и по-прежнему обаятельная Этель любит своего колючего и острого на язык мужа. Этель очень огорчает, что их единственная дочь Челси, у которой с детства не складывались отношения с отцом, уже восемь лет не виделась с родителями. Пользуясь как поводом грядущим 80-летием Нормана, Этель просит Челси приехать на юбилей и надеется, что самые близкие ей люди смогут наконец найти общий язык.

Челси приезжает. И не одна, а со своим новым избранником и его 13-летним сыном Биллом. Пара отправляется в путешествие по Европе, оставив на попечение стариков 13-летнего подростка. Норман и Этель привязываются к Биллу. Общение с ним помогает Норману лучше понять свою дочь. Интересные факты о фильме «На золотом пруду»:

Сценарий для фильма написан Эрнестом Томпсоном на основе его одноименной пьесы «On Golden Pond». Фильм посвящен памяти монтажера Роберта Л. Вульфа, для которого он стал последним. Роль 80-летнего Нормана Тэйера-младшего оказалась также последней в карьере Генри Фонды. Награды:

Премия «Оскар» 1981): Лучшая мужская роль (Генри Фонда), Лучшая женская роль (Кэтрин Хепбёрн), Лучший адаптированный сценарий (Эрнест Томпсон). Премия «Золотой глобус» (1981): Лучший фильм (драма), Лучшая мужская роль (Генри Фонда), Лучший сценарий (Эрнест Томпсон).

Трейлер фильма «На золотом пруду»: