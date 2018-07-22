Звезду «Трансформеров» обвинили в нападении на женщину

Голливудского актера Энтони Андерсона обвинили в том, что он напал на женщину во время бизнес-мероприятия, сообщает телеканал ABC News. На данный момент правоохранители выясняют детали происшествия. Имя заявительницы не разглашается. Что касается представителей Андерсона, то они заявили, что власти пока с ними не связывались по данному поводу. Информация уточняется.

Наиболее известные киноленты, в которых снялся Андерсон, это «Трансформеры», «Отступники» и «Очень страшное кино — 3».

Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как колоритный актер из рекламы Оld Sрiсе терпел домогательства продюсера.