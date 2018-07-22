Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт отрастил усы для новой роли

Рыжеволосый британский актер Руперт Грин, известный во всем мире благодаря роли Рона Уизли в популярных сказочных фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере , неожиданно для поклонников изменил свой имидж, превратившись из брутального хулигана в настоящего лондонского франта.

Британский актер Руперт Гринт , сыгравший одну из ключевых ролей в популярной франшизе о приключениях Гарри Поттера, долгое время придерживался привычного для поклонников образа. Растрепанные рыжие волосы и легкая небритость стали его визитной карточкой и неизменно ассоциировались в глазах людей с образом повзрослевшего, но все-таки Рона Уизли.

Однако на днях в социальной сети появились новые снимки 29-летнего актера. Руперта пригласили принять участие в новом проекте в Брэдфорде, ради которого ему пришлось изменить свой имидж. Обычно взъерошенные волосы британца были гладко прилизаны стилистами с помощью нескольких слоев геля для укладки, а его верхнюю губу украсили довольно забавные усы рыжего цвета. Кроме того, Руперт для чего-то надел на себя темные очки, которые едва ли можно назвать мужскими. Далеко не все поклонники сразу смогли узнали кумира своего детства.

«Я сначала подумала, что это 48-летний актер Саймон Пегг» «Это что новый фильм вышел — Гарри поттер 20 лет спустя?» «Извините, я не могу перестать смеяться… Рон, ты ли это?» «Мне кажется или наш Рон поправился в талии?» «Он в роли Ленина снимается?» Как выяснилось, актер изменил образ специально для роли инспектора Крома в сериале «Убийства по алфавиту», за основу сценария которого были взяты детективные романы Агаты Кристи об Эркюля Пуаро.