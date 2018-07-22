Режиссер Кирилл Герасимов: «Съемки на смартфон — перспективное направление»

Кирилл Герасимов в интервью рассказал о своем первом полнометражном фильме, снятом на смартфон, об украденном сценарии и о том, почему кино — дело удачливых.

Эпоха смартфонов

Юлия Байджанова, «АиФ-Башкортостан»: Кирилл Александрович, вы запустили курсы по съёмкам фильмов на смартфон. Может ли это стать интересным широкому зрителю?

Кирилл Герасимов: Это перспективное направление, и наша цель не только научить, но и вдохновить людей на такие съёмки. Ведь сегодня смартфон есть у каждого. Современные технологии и гаджеты обеспечивают нам, киношникам, много преимуществ, особенно для молодёжи — любой фильм можно снять быстро и дешёво. Хотим поднять это движение из регионов, начали в родной Уфе. Большинство режиссёров не воспринимают всерьёз такие фильмы. Тем не менее, есть ряд зарубежных и российских фестивалей мобильного кино. А в Америке — даже примеры фестивального полнометражного: «Мандарин» Сина Бейера и «Не в себе» Стивена Содерберга . В России так пока снимают только ролики или клипы, рекламу, а также блоги. Но качество картинки, согласитесь, всегда на уровне!

Основа успеха — это всё же хороший сценарий. Интересная история, детально прописанные персонажи, сюжетные повороты и диалоги позволяют сделать большое кино, даже если у вас нет бюджета и связей в киноиндустрии.

А драматургии, операторской работе научиться можно, как и способам раскрутки фильма.

— Расскажите о вашем фильме «Правда Саманты Смит». Удовлетворены тем, что получилось?

Инна Гомес, — Сценарий я написал в 2008 году, когда учился во ВГИКе. Мне вспомнился репортаж из программы Леонида Парфенова «Намедни» об американской девочке, которая послала письмо Андропову и получила от него приглашение посетить СССР. История меня зацепила тем, что ребёнок оказался замешан в серьёзных политических интригах. Я стал искать информацию об этом. Узнал, что героиня погибла через год после посещения Советского Союза. Написал историю, как американская девочка познавала жизнь за железным занавесом и подружилась с советскими детьми. Работа пролежала в столе до 2015 году, пока со мной не связался режиссёр Андрей Соболев . Он нашёл сценарий в интернете и выбрал для своей дипломной работы. Так фильм по моему сценарию был показан по всему миру. Снялись известные актеры кино и телевидения — Даниил Страхов Алина Бабак , Александр Кот. Сделали они это бесплатно, поскольку им понравилась идея. Продвижением работы полностью занимался режиссёр. Благодаря его стараниям фильм попал в конкурсную программу не только большинства российских фестивалей, но и на Каннский.

Когда улыбнётся удача

— Вы начинали как писатель и публиковались в литературных журналах Башкирии. Заработать на книгах тяжелее, чем на кино?

— Начал писать ещё в школе, хотел, чтобы это стало моей профессией. Поэтому решил стать сценаристом. Но творчество — дело не прибыльное. Нужно быть готовым, что большинство произведений не будет признано. Редко когда начинающему автору улыбается удача. Конечно, сегодня можно самому издавать книгу в электронном виде. Однако из-за пиратства заработать на этом в России сложно. Тем не менее я сейчас собираю материал для фантастического романа о детях индиго.

— Много сценариев успели написать?

— Для кинокомпании «Ливандия Энтертейнмент» писал в соавторстве с Дарьей Бирюковой сценарий приключенческого сериала «Дезертир». Для киностудии «Тонап» сценарий сериала «Шпионские страсти» о подвигах разведчиков НКВД в 40-е годы. Тогда работал в соавторстве и по заказу продюсера Вячеслава Давыдова . К сожалению, по разным причинам сериалы так и не вышли на экран. В этом году по просьбе своего друга режиссёра написал сериал про известного русского винодела Льва Голицына , сейчас идут переговоры с продюсерами.

Также имеется печальный опыт: мы сняли пилотную серию «Монетного двора», который должен был стать российской вариацией сериала «Во все тяжкие» о художнике — фальшивомонетчике. К сожалению, сценарий украден одной из крупных телекомпаний.

За что платят?

— Современные деятели кино из Башкирии делятся на два лагеря. Одни уезжают в столицу и делают карьеру там, вторые работают с местным материалом, выбивают гранты и т.д. Где труднее?

— Везде, если нет связей. Без них сделать карьеру в кино практически невозможно. Нужно иметь личные выходы на продюсеров. Даже на сериал просто так не устроишься. И зачастую, успех — это лишь стечение обстоятельств. Корочка ВГИКа особо ничего не даёт и не гарантирует. Да и знания оставляют желать лучшего — они сильно устарели. Большую часть актуальных навыков пришлось добывать самостоятельно.

С региональными грантами та же ситуация. По опыту знаю, что даже на хорошую идею без покровительства не получить финансирования. Скорее всего, у вас её «позаимствуют» или просто проигнорируют. Но это не значит, что всё безнадежно. Надо стараться обратить на себя внимание, участвовать в конкурсах, снимать больше.

— Как оцениваете российский кинематограф? Что нуждается в улучшении?

— В основном идёт копирование голливудских фильмов, причём проигрышное. Нужно начать с реформы системы финансирования. Лучше, если придут деньги от частного бизнеса. Хорошо бы спонсоров освобождать от налогов. К тому же у нас практически нет фильмов на актуальные и социальные темы. Продюсеры и режиссёры боятся связываться с политикой. Избегают сложных для общества тем.

— Пока у вас только короткометражки. Когда ждать большой метр?

— В августе начну снимать на свои средства полнометражный фильм на смартфон «Номер Алисы» — комедия с чёрным юмором. В качестве площадки рассматриваю Уфу. Должна получиться этакая смесь «Американского пирога» с «Криминальным чтивом». Сценарий написал в 2004 году. Тогда его продюсером должен был стать Максим Фадеев , а проститутку играла бы певица Глюкоза. Но проект завернули. Сейчас он переработан и готов к воплощению.

Шоу диктует нормы

— Чему могут научить такие фильмы? Почему ни один не обходится без постельных сцен и бандитов? Или сегодня мораль не нужна, гораздо важнее для автора самоутверждение?

— Бандиты и другие антигерои — зачастую люди интеллигентные и находящиеся у власти. А это не так уж далеко от реальности. Поэтому, криминальная тема порой является только фоном. Нравственные нормы и их нарушение — прекрасный конфликт для любой художественной истории. Разве мы не можем оправдать героя, который грабит банк, чтобы успеть сделать операцию больному ребенку? Или женщину, которая торгует своим телом, чтобы прокормить родителей и детей? Всё относительно, и зависит от того, какие задачи ставит автор сценария или режиссёр. А воспитательный эффект будет такой же, как в фильмах о врачах, пожарных и спортсменах.

— Но молодёжь понимает, что быть бандитом — романтично, продаваться за подарки — нормально, предавать — не стыдно, обманывать — выгодно!

— Современное общество таково, что главными ценностями являются деньги и ресурсы, идеалом поведения — потребление. И парни, и девушки живут в этой реальности, принимая её законы. Но не всё потеряно. Молодёжь более активная, чем моё поколение. Сейчас на митинги оппозиции выходят, в основном, школьники. Это говорит о том, что они не боятся идти на жертвы ради идеалов свободы и своего будущего. Социальные лифты не работают, и только им под силу снова их «запустить». Они определённо смелые, если решаются отстаивать свои права на будущее, на новый мир. Жалко, что за их спинами полно трусливых и корыстных людей, которые используют их как пушечное мясо.

— А с какой проблемой боретесь вы?

— Меня волнуют вечные философские вопросы — кто мы, как остаться человеком в сложных ситуациях, в чем смысл нашего существования, может ли любовь спасти мир или мы обречены на ненависть и порабощение друг друга и т.д. Хочу дать на них ответы через свои произведения. В творчестве нет чёткого разделения на чёрное и белое. Мир сложнее. У всего есть своя цена. За любой выбор нам придётся чем-то платить. А вопросами социального устройства пусть занимаются чиновники. Это их дело.