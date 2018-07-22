Назван самый возмутительный фильм года

Краснодар. 22 июля — Новая Кубань. Возглавляет рейтинг самых возмутительных фильмов 2017 года фантастический боевик «Логан». Эта кинокартина получила двадцать официально зафиксированных жалоб. Подавляющее количество недовольства связано с возрастным ограничением фильма. Несмотря на содержание сцен насилия и жестокости, он имеет возрастную категорию «для зрителей 15 лет и старше».

Строчкой ниже располагается приключенческий фильм «Конг: Остров черепа». На эту киноленту поступило шесть жалоб.

Третье место в рейтинге досталось сразу трем кинокартинам:«Чужой: Завет», «Призрак в доспехах» и «Оно», получившие по пять жалоб.

Стоит отметить, что в 2017 году общее количество жалоб, поступивших на фильмы, заметно сократилось по сравнению с 2016 годом. Так, например, самый возмутительный фильм 2016 года «Дэдпул» набрал 51 жалобу.

Всего за 2016 год на фильмы поступило 371 жалоба, а в 2017 году их набралось всего 262.