От Халка до Магнето: Comic-Con собрал гиков и косплейщиков со всего мира

Халк, Магнето и Cтражи Галактики. В Калифорнию на фестиваль Comic-Con со всего мира съехались любители косплея — фанаты фильмов, комиксов и видеоигр, сообщает телеканал «МИР 24».

— Ну что, все узнали меня?

— Я его не знаю.

Это короткий диалог героев фильмов «Битлджуз» и «Красный Ниндзя», а точнее, переодетых поклонников, которые примерили наряды супергероев из известных комиксов.

Где-то по близости позирует Халк, а полураздетый Магнето не успевает отвечать на сообщения в мессенджерах. Здесь же Стражи Галактики, Дэдпул и другие персонажи разных вселенных комиксову.

В Сан-Диего Comic-Con проводится уже в 48-й раз. Интересно, что изначально его задумывали как выставку научной фантастики, но с годами он превратился в фестиваль поп-культуры.

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