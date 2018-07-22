«Эйфория» (2006)

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Год: 2006

Страна: Россия

Сценарий: Иван Вырыпаев

Первоначальный, «режиссерский» вариант фильма длился около двух часов, впоследствии он был урезан до 74 минут. «Эйфория» является дебютной режиссерской киноработой театрального актера, режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева. Для исполнителя роли Павла Максима Ушакова, непрофессионального актера, зато профессионального художника-декоратора, картина стала кинематографическим дебютом, после этого он в кино не снимался.

Трейлер фильма «Эйфория»:

Кадры из фильма «Эйфория»:

Кадр из фильма «Эйфория»

Кадр из фильма «Эйфория»

Кадр из фильма «Эйфория»

Кадр из фильма «Эйфория»

Кадр из фильма «Эйфория»