«Эйфория» (2006) 

Жанр: драма, мелодрама, комедия
Год: 2006
Страна: Россия
Режиссер: Иван Вырыпаев
Сценарий: Иван Вырыпаев
Оператор: Андрей Найденов
Кто снимался в фильме «Эйфория»: Полина Агуреева, Максим Ушаков, Михаил Окунев, Ярославна Серова, Виталий Романюк, Вячеслав Кокорин, Зоя Задорожная, Максим Литовченко, Мадлен Джабраилова, Евгения Дмитриева Сюжет фильма «Эйфория» История любви и страсти на фоне деревенских будней. Замужняя женщина Вера знакомится с Павлом на свадьбе. Ими овладевает чувство, которому они оба не могут сопротивляться: Павла не смущает тот факт, что Вера замужем и у нее есть ребенок, сама женщина окунается с головой в любовь, лишь бы отвлечься от жизни с мужем-алкоголиком. Валерий же не собирается сдавать своих позиций, он готов на все, чтобы удержать жену — даже на убийство. Интересные факты о фильме «Эйфория»:
Первоначальный, «режиссерский» вариант фильма длился около двух часов, впоследствии он был урезан до 74 минут. «Эйфория» является дебютной режиссерской киноработой театрального актера, режиссера и сценариста Ивана Вырыпаева. Для исполнителя роли Павла Максима Ушакова, непрофессионального актера, зато профессионального художника-декоратора, картина стала кинематографическим дебютом, после этого он в кино не снимался.
Трейлер фильма «Эйфория»:
Кадры из фильма «Эйфория»:
Кадр из фильма «Эйфория»
Кадр из фильма «Эйфория»
Кадр из фильма «Эйфория»
Кадр из фильма «Эйфория»
Кадр из фильма «Эйфория»