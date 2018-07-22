7 фильмов, в которых женщины играют мужчин

Если есть мистер Хайд, то почему бы не быть миссис? Вспомнили фильмы, в которых мужские роли играют женщины.

“Восемь подруг Оушена”

В этом году в прокат вышел спин-офф «Одиннадцати друзей Оушена», но на этот раз в центре сюжета оказывается младшая сестра Дэнни Оушена из комедии Содерберга — Дебби. Освободясь условно досрочно из тюрьмы, она планирует ограбление и делится планом со своими подругами. Среди них — Роуз Вайл, имеющая огромные долги; Амита, занимающаяся производством ювелирных изделий, которая хочет уйти из дома матери и начать собственную жизнь, Девятка — опытная хакерша, карманница Констанс, клептоманка Тэмми. В фильме, в частности, сыграли такие звезды, как Сандра Буллок Кейт Бланшетт и Хелена Бонем-Картер. В «Одиннадцати друзьях Оушена» действие тоже разворачивается вокруг преступления, которое тот планирует провернуть вместе с друзьями, — а именно ограбить несколько крупных казино в Лас-Вегасе.

“Меня там нет”

“Меня там нет” — биографическая драма о певце и нобелевском лауреате Бобе Дилане . В фильме рассказывается о различных периодах в жизни певца, и каждый из них представлен разными персонажами. Одну из ипостасей Дилана в фильме играет Кейт Бланшетт. На Венецианском фестивале 2007 года фильм получил специальный приз жюри, а Бланшетт была названа лучшей актрисой.

“Манифесто”

Еще один с потрясающей актерской игрой Кейт Бланшетт — «Манифесто». Это даже не совсем кино, а своего рода видеоинсталляция, в которой актриса, перевоплощаясь в разных персонажей, читает тексты главных художественных манифестов XX века. Так, актриса предстает перед зрителями в образе рабочего завода, панка, кукловода, брокера, хореографа и бездомного. Кстати, режиссер картины Юлиан Розенфельд решил взять на главную роль именно Бланшетт, восхитившись ее игрой и мастерством перевоплощения в фильме «Меня там нет».

“Миссис Хайд”

“Миссис Хайд” — современная французская вариация знаменитого романа о докторе Джекиле и мистере Хайде. Только последний, благодаря игре Изабелль Юппер, становится миссис. Она играет скромную учительницу физики средних лет по имени Мари Гекиль, которую не любят ни ученики, ни коллеги. Однажды во время грозы героиню ударяет молния, которая кардинально меняет ее жизнь и характер. Вместо Мари Гекиль появляется властная и жесткая мадам Хайд, готовая отомстить своим обидчикам.

“Гусарская баллада”

Советская кинокомедия «Гусарская Баллада», снятая Эльдаром Рязановым , стала дебютом для актрисы Ларисы Голубкиной . В фильме она играет роль Шурочки Азаровой, которая, переодеваясь в форму корнета (младший офицерский чин), отправляется на войну наравне с мужчинами. Считается, что в основе сюжета лежит реальная история «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой — кавалеристки, офицера русской императорской армии, которая принимала участие в войне 1812 года. Дурова оставила после себя мемуары, а также писала повести и романы, одной из главных тем в которых было преодоление разницы между общественным статусом женщины и мужчины.

“Двенадцатая ночь”

Советский кинофильм, поставленный по одноименной пьесе Шекспира. Во время бури на море корабль терпит кораблекрушение и пучина разлучает двух близнецов: девушку Виолу и юношу Себастьяна. Девушка попадает в страну Иллирию, а позже туда же прибудет и ее брат. В Иллирии Виола встретит и полюбит герцога Орсино. Чтобы оказаться ближе, переодевшись в мужское платье, она поступает к нему на службу под именем Цезарио. Интересно, что обе роли играет актриса Клара Лучко . Картина стала первой советской экранизацией Шекспира и собрала порядка 30 миллионов зрителей.

“Год опасной жизни”